Starší zákazníci častěji vyhledávají konkrétního prodejce, kterému důvěřují. Mladší lidé naopak mnohdy vystačí s recenzemi, srovnáními a doporučeními na internetu.
„V menších městech dodnes funguje, že zákazník pravidelně chodí za jedním prodejcem, kterému věří. Když takového zaměstnance vyměníte, vazba se snadno přetrhne a prodeje mohou rychle spadnout,“ míní Hampl.
Zákazníci podle ní často přicházejí už s informacemi z internetu. Přečtou si recenze, porovnají parametry a v obchodě si chtějí výběr potvrdit. Jiní naopak nechtějí trávit čas studováním nabídky a očekávají pomoc od prodavače.