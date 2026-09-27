Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Češi kupují dvě třetiny elektroniky online. Prodejny nezmizí, ale jejich úloha se mění

Veronika Bělohlávková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle statistiky se v Česku online prodává 65 procent elektroniky, zatímco evropský průměr se pohybuje kolem 35 procent. Podle Tomáše Hampla, zakladatele REIM Consulting, která pomáhá technologickým značkám se vstupem do českého maloobchodu, bere každá generace prodejny trochu jinak.

Starší zákazníci častěji vyhledávají konkrétního prodejce, kterému důvěřují. Mladší lidé naopak mnohdy vystačí s recenzemi, srovnáními a doporučeními na internetu.

„V menších městech dodnes funguje, že zákazník pravidelně chodí za jedním prodejcem, kterému věří. Když takového zaměstnance vyměníte, vazba se snadno přetrhne a prodeje mohou rychle spadnout,“ míní Hampl.

Zákazníci podle ní často přicházejí už s informacemi z internetu. Přečtou si recenze, porovnají parametry a v obchodě si chtějí výběr potvrdit. Jiní naopak nechtějí trávit čas studováním nabídky a očekávají pomoc od prodavače.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého...

Bochník chleba za šedesát dolarů rozčilil Newyorčany. Kde to jsme, ptají se

Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září...

Nová pekárna v newyorské ulici Lafayette Street prodává pouze jednu položku – chleba. Více než rakouský žitný kvasový bochník ale zákazníky zaujala jeho cena. Celý 1,5kilový kus totiž vyjde na...

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

Jak se rodí etikety. Kolínský závod vyváží své produkty do desítek zemí světa

V Kolíně se vyrábí etikety jaké pro známé pivovary. u (15. září 2026)

Výroba etiket a obalů v kolínském podniku OTK Printing & Packaging je výjimečná spojením extrémně dlouhé tradice, technologického záběru a obrovského objemu produkce, se kterým se v běžném životě...

27. září 2026

Češi kupují dvě třetiny elektroniky online. Prodejny nezmizí, ale jejich úloha se mění

Premium
ilustrační snímek

Podle statistiky se v Česku online prodává 65 procent elektroniky, zatímco evropský průměr se pohybuje kolem 35 procent. Podle Tomáše Hampla, zakladatele REIM Consulting, která pomáhá technologickým...

27. září 2026

Jižní Korea jako centrum zdraví a krásy. Za lékařskou péčí sem jezdí miliony turistů

ilustrační snímek

Stále více cestovatelů přidává do svých itinerářů v Jižní Koreji zdravotní prohlídky. I přes náklady na letenky a ubytování je to totiž stále vyjde levněji, než v jejich domovských zemích. Pacienti...

26. září 2026

Energetická krize zasáhla oděvní velmoc. Továrny v Bangladéši přišly o zakázky

Dvaatřicetiletá pracovnice továrny v Ašulii Raimoni Bala (19. dubna 2025)

Energetická krize v Bangladéši začíná výrazně zasahovat tamní oděvní průmysl. Továrny kvůli nedostatku elektřiny a plynu omezují výrobu, nabírají zpoždění v dodávkách a v některých případech...

26. září 2026

Odbory odmítají navrhovaný růst platů bezpečnostních sborů, žádají víc

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar....

Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od...

26. září 2026  16:36

Arnault posiluje svůj vliv na LVMH. Zjednodušuje strukturu svého holdingu

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault...

Bernard Arnault a jeho rodina plánují zjednodušit strukturu společností LVMH, aby zajistili, že kontrola nad největším světovým luxusním impériem zůstane zachována napříč generacemi. Cílem jeho plánu...

26. září 2026

Saúdská Arábie prudce zvýšila vývoz ropy, je nejvyšší od začátku války

ilustrační snímek

Vývoz ropy ze Saúdské Arábie tento měsíc prudce vzrostl navzdory výrazné eskalaci bojů s ozbrojenci podporovanými Íránem, uvedl server zpravodajské televize CNBC s odvoláním na údaje analytické...

26. září 2026  14:52

Česká zbrojovka je mladá raketa s devadesátiletou zkušeností, říká její technický ředitel

Radek Hauerland, technický ředitel CZUB

Zbraň zahřejí na několik set stupňů, vzápětí ji ochladí, zasypou pískem, zmrazí na minus padesát nebo z ní během jediného dne vystřelí deset tisíc ran. Česká zbrojovka Uherský Brod letos slaví...

26. září 2026  12:45

Svévole umělé inteligence v OpenAI. Zveřejnila 53 snímků uživatelů

ilustrační snímek

Umělá inteligence společnosti OpenAI zveřejnila 53 obrázků nahraných uživateli na internetových platformách bez vědomí firmy. Odkazy na ně nebyly veřejně přístupné, většina z nich už byla odstraněna...

26. září 2026  12:21

Cla nejsou rozhodující faktor. Čínský byznys kosmetických doplňků je na vzestupu

Tržby čínských výrobců umělých nehtů a paruk rostou. Za trendem stojí...

Čína těží z prodeje kosmetických doplňků, jako jsou paruky, příčesky a umělé nehty. Ty totiž skupují Američané, kteří produkty viděli na sociálních sítích. Tržby tak navzdory clům meziročně vzrostly...

26. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česko dostalo nejlepší výhled ratingu v historii, pozitivní změna přišla po 15 letech

Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's v New Yorku (ilustrační snímek)

Ratingová agentura S&P zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Zároveň potvrdila dlouhodobý rating ČR v zahraniční měně na stupni AA- a v domácí měně na...

26. září 2026  10:24

Kaviár prochází krizí identity. Výrobci našli návod, jak ho dostat mezi lid

Balený kaviár společnosti Kaluga Queen (12. listopadu 2019)

Dnešní kaviár už zdaleka není závislý na divokých jeseterech žijících volně v Kaspickém moři. Ryby se ve velkém chovají na farmách a největším hráčem se stala Čína, která má více než polovinu...

26. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×