Zavírání malých obchodů na venkově zpomalilo. Pomáhá podpora státu i bezobslužnost

Úbytek malých prodejen v Česku polevuje. Pomáhají investice do modernizace i veřejná podpora. Zatímco v roce 2024 skončilo 163 obchodů do 400 metrů čtverečních, loni jich zaniklo pouhých 55. Nejčastěji přitom mizí prodejny na venkově, jejich budoucnost tam zůstává nejistá.
ilustrační snímek | foto: ČTK

COOP se při tvorbě nového konceptu inspiroval sesterskými řetězci ve...
Hlinecko se stane první testovacím mikroregionem v rámci rozvozu nákupu z COOPU...
Provoz 24/7 umožňuje lidem na vesnici si nakoupit kdykoliv i v neděli. (19....
Coop už několik let zachraňuje hlavně vesnické prodejny. (19. září 2023)
26 fotografií

Celkem bylo v roce 2025 v provozu 11 483 těchto obchodů. Proti roku 2017, kdy jich bylo 13 758, jich ubyly více než dva tisíce. Vyplývá to z dat agentury NIQ.

Loňský rok byl druhý nejlepší od roku 2019. Výjimkou z dlouhodobého trendu byl rok 2021, kdy prodejen téměř stovka přibyla. Naopak nejhorší byl rok 2019 s úbytkem téměř dvou set obchodů. „Dlouhodobý trend zůstává stejný. Menší prodejny čelí tlaku na efektivitu a postupně ustupují,“ uvedla Kamila Halačková ze společnosti NIQ.

Podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu Pavla Březiny stojí za zpomalením více faktorů. „Malé obchody se na mnoha místech modernizují a rozšiřují své služby, díky čemuž si udržují zákazníky. Velkou roli hraje také zájem státní správy i samospráv na zachování obchodní obslužnosti v malých obcích,“ říká.

Větší konkurence už dávno neznamená nižší ceny, říká šéf supermarketů COOP

Upozorňuje na program Obchůdek 2021+, ale i na podporu krajů a obcí. Ty podle něj prodejny dotují nebo jim umožňují fungovat v obecních prostorách za symbolické nájemné.

Nejde o ekonomiku

Program ministerstva průmyslu a obchodu zatím podpořil 2 300 prodejen a zajistil základní dostupnost zboží pro zhruba 250 tisíc lidí. Nyní běží další výzva s alokací téměř 50 milionů korun.

„Nejde jen o ekonomiku. V řadě obcí je prodejna jedním z posledních míst každodenního života a setkávání,“ říká Pavel Vinkler z ministerstva. Podpora podle něj míří i do modernizace a digitalizace, včetně automatizovaných nebo hybridních prodejen.

Starosta obce Vysočina Tomáš Dubský potvrzuje, že udržení obchodu je pro obce klíčové. „Řada obcí neustále hledá cesty, jak obchodníky přilákat a udržet, případně přímo provozuje obecní prodejny,“ uvádí. Pomáhá podle něj i zavádění automatizovaných prodejen.

Podle Pavla Březiny hraje stále větší roli model bez obsluhy. Umožňuje rozšířit provozní dobu, zvýšit komfort pro zákazníky a zároveň udržet náklady pod kontrolou. Automatizované prodejny se v Česku objevují od roku 2021. Síť COOP jich dnes provozuje zhruba 160. Postupně je zavádějí i další sítě, například Můj Obchod nebo Bala. Technologie proniká i do obecních prodejen.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Metnar navrhl nového ředitele České pošty. Podnik byl loni v miliardové ztrátě

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby...

17. dubna 2026  10:40,  aktualizováno  12:18

Česká železnice není efektivní a zhoršuje se to, říká šéf AŽD Praha

Generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle

Tradiční český dodavatel zabezpečovací a signalizační drážní techniky, AŽD Praha, varuje ústy svého šéfa Zdeňka Chrdleho před zhoršující se efektivitou české železnice. Za tu podle něj nemůže...

17. dubna 2026

Piloti nad Washingtonem na nouzové frekvenci mňoukali. Záznam baví sociální sítě

Řídicí věž na letišti Ronalda Reagana v Arlingtonu ve Virginii (13. března 2026)

Na sociálních sítích koluje záznam dialogu dvou pilotů dopravních letadel s dispečery na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu. Pobavení i znepokojení vzbudil fakt, že piloti využili nouzovou...

17. dubna 2026  11:51

Hormuzem stále proplouvá jen pár lodí denně. Na obzoru se rýsuje dohoda s Íránem

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Írán během diplomatických jednání se Spojenými státy naznačil, že je připraven umožnit některým lodím bezpečný průjezd ománskou částí Hormuzského průlivu. Podmínkou Teheránu je však dosažení dohody,...

17. dubna 2026  9:35

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

17. dubna 2026

Teď se bát nemusíme, není tu inflační podhoubí, říká centrální bankéř Kubíček

Premium
Jan Kubíček, člen bankovní rady České národní banky.

Ačkoliv ceny pohonných hmot v březnu skokově vzrostly, centrální banka zatím zachovává klid. Přesto jsou bankéři ostražití a připravení zvednout sazby. „Jakmile bychom pozorovali něco, co připomíná...

17. dubna 2026

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

16. dubna 2026  20:13

Evropa má plán na zprůchodnění Hormuzu. Do akce mají nastoupit minolovky

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Evropské země řeší, jak po skončení současného konfliktu na Blízkém východě zprůchodnit Hormuzský průliv, kudy za normální situace proudí až pětina světových dodávek ropy a plynu. Rodí se konkrétní...

16. dubna 2026

Konec výmluv, zní z Evropské unie. Hotová je nová aplikace pro ověření věku

Ilustrační snímek

Dlouho avizovaná aplikace na ochranu dětí v online prostoru je technicky připravená a brzy ji Evropa uvede do provozu. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové už Evropané nechtějí...

16. dubna 2026

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...

Chebští zastupitelé dnes po dlouhé diskuzi schválili memorandum o spolupráci a vstup Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) do Strategického podnikatelského...

16. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:40

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

16. dubna 2026  15:36

