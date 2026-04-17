Celkem bylo v roce 2025 v provozu 11 483 těchto obchodů. Proti roku 2017, kdy jich bylo 13 758, jich ubyly více než dva tisíce. Vyplývá to z dat agentury NIQ.
Loňský rok byl druhý nejlepší od roku 2019. Výjimkou z dlouhodobého trendu byl rok 2021, kdy prodejen téměř stovka přibyla. Naopak nejhorší byl rok 2019 s úbytkem téměř dvou set obchodů. „Dlouhodobý trend zůstává stejný. Menší prodejny čelí tlaku na efektivitu a postupně ustupují,“ uvedla Kamila Halačková ze společnosti NIQ.
Podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu Pavla Březiny stojí za zpomalením více faktorů. „Malé obchody se na mnoha místech modernizují a rozšiřují své služby, díky čemuž si udržují zákazníky. Velkou roli hraje také zájem státní správy i samospráv na zachování obchodní obslužnosti v malých obcích,“ říká.
Upozorňuje na program Obchůdek 2021+, ale i na podporu krajů a obcí. Ty podle něj prodejny dotují nebo jim umožňují fungovat v obecních prostorách za symbolické nájemné.
Nejde o ekonomiku
Program ministerstva průmyslu a obchodu zatím podpořil 2 300 prodejen a zajistil základní dostupnost zboží pro zhruba 250 tisíc lidí. Nyní běží další výzva s alokací téměř 50 milionů korun.
„Nejde jen o ekonomiku. V řadě obcí je prodejna jedním z posledních míst každodenního života a setkávání,“ říká Pavel Vinkler z ministerstva. Podpora podle něj míří i do modernizace a digitalizace, včetně automatizovaných nebo hybridních prodejen.
Starosta obce Vysočina Tomáš Dubský potvrzuje, že udržení obchodu je pro obce klíčové. „Řada obcí neustále hledá cesty, jak obchodníky přilákat a udržet, případně přímo provozuje obecní prodejny,“ uvádí. Pomáhá podle něj i zavádění automatizovaných prodejen.
Podle Pavla Březiny hraje stále větší roli model bez obsluhy. Umožňuje rozšířit provozní dobu, zvýšit komfort pro zákazníky a zároveň udržet náklady pod kontrolou. Automatizované prodejny se v Česku objevují od roku 2021. Síť COOP jich dnes provozuje zhruba 160. Postupně je zavádějí i další sítě, například Můj Obchod nebo Bala. Technologie proniká i do obecních prodejen.