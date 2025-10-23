„Fresh Corner je neodmyslitelnou součástí čerpacích stanic MOL, je synonymem pro kvalitní a rychlé občerstvení na cestách. Během deseti let jsme v rámci skupiny vybudovali v devíti zemích více než 1 300 poboček,“ uvedl generální ředitel společnosti MOL Česká republika Luboš Dinka.
Podle něj chce firma s konceptem pracovat i mimo čerpací stanice. „V Maďarsku se s ním setkáte například na vlakovém nádraží Keleti v Budapešti, v Bratislavě pak na mezinárodním letišti. Pro první samostatnou pražskou pobočku v Česku jsme vybrali prestižní lokalitu v těsné blízkosti Václavského náměstí,“ doplnil.
Nová pražská pobočka cílí na místní obyvatele, zaměstnance okolních kanceláří i turisty, kteří tvoří významnou část návštěvníků centra města. Odpovídá tomu i otevírací doba, a to denně od 8:00 do 2:00 hodin ráno.
„Mohou se tu zastavit i lidé po koncertech nebo večerních akcích – dát si párek v rohlíku, panini nebo kávu,“ říká Jaroslav Černý, manažer gastro segmentu ve společnosti MOL.
Nabídka jídel a nápojů začíná na 79 korunách za párek v rohlíku s nápojem. Pizza wrap nebo panini vyjdou na 89 korun, sendvič stojí 99 korun a wrap 119 korun. Kávu si zákazníci mohou dát za 59 korun, mléčné varianty pak od 65 korun.
Provozovna vznikla v Lindtově pasáži mezi Václavským a Jungmannovým náměstím, kde dříve sídlila například prodejna Bonveno nebo ateliér čokoládovny Orion. Na ploše 37 metrů čtverečních nabízí Fresh Corner kávu z moderního samoobslužného kávovaru, hot dogy (v klasické i XXL velikosti), Pizza Wrap, sendviče, zmrzlinu, chlazené nápoje včetně piva, sladké i slané pochutiny, alkohol a cigarety. Interiér vznikl ve spolupráci s architekty MOL Group a je vybaven nábytkem od maďarské firmy Rotte.
Další pobočky na obzoru
Luboš Dinka potvrzuje, že firma plánuje další rozšíření. „Mění se preference zákazníků a už není důležité jen natankovat, ale také se občerstvit, dát si dobrou kávu nebo bagetu. V Maďarsku a na Slovensku už naše městské pobočky fungují a daří se jim. Rádi bychom neskončili u jedné prodejny tady v centru Prahy, ale postupně se dostali i mimo hlavní město,“ říká.
„Jsme teprve na začátku. Konkrétní čísla vám teď neřeknu, ale přiznám se, že jsme měli o něco větší očekávání. To ale k začátkům patří jsme otevření teprve druhý týden,“ dodává. „Věřím, že si k nám lidé postupně cestu najdou. Fresh Corner je pro řidiče i kolemjdoucí něco nového a čerstvého.“
V současnosti má MOL v České republice 255 poboček Fresh Corner a celkem 298 čerpacích stanic, což z něj dělá druhého největšího provozovatele na trhu.