Pilotní provoz zatím běží ve dvou prodejnách v pražských Řepích. Technologie tam firma ve spolupráci s partnerem Hikvision instalovala letos v březnu, první fáze testování má skončit v létě.
Společnost Traficon
Letos slaví 30 let od založení Danielem Tomešem.
Z původní firmy vyrostla síť s více než 250 prodejnami po celé republice.
Traficon je součástí skupiny DT Holding.
Systém pomocí kamer a algoritmů odhaduje věk zákazníka. Pokud vyhodnotí, že člověk může být příliš mladý, upozorní obsluhu. Ta pak ví, že má být při prodeji opatrnější a případně si vyžádat doklad totožnosti.
Traficon má hranici nastavenou přísněji. Ne na 18 let, ale na 21. Podle firmy to má pomoci zachytit i zákazníky, kteří vypadají mladší, ale jsou už těsně kolem zákonné hranice.
„Klíčové sdělení je pro nás odpovědnost, věková kontrola a eliminace toho, že už nejde jen o marketingový nástroj, ale o bezpečnost spotřebitele,“ říká šéf firmy Jiří Puršl.
Podle něj má technologie omezit situace, kdy rozhodnutí zůstává jen na obsluze. Jde o nástroj, který už nesází jenom na lidský faktor. Lidský faktor prodavačky, která musí rozhodnout, zda požádat o občanku, je vždycky závislý na okolnostech. Jdeme o krok dál, abychom obsluze pomohli toto riziko eliminovat,“ uvedl.
Chytrá prodejna kombinuje kamery, umělou inteligenci a digitální obrazovky. Díky tomu lépe sleduje provoz i chování zákazníků. „Naše technologie anonymně vyhodnocují návštěvnost a pohyb lidí po prodejně. Umí také ukázat, které části jsou nejvytíženější, a včas odhalit vznikající fronty. To pomáhá lépe řídit obsluhu,“ řekl Puršl s dodal, že obchod má díky datům také lepší přehled o tom, jak rozmístit zboží.
Data, se kterými pracují kamery a AI systémy v prodejnách Traficonu, se nikam neukládají a před vstupem do prodejny je každý zákazník upozorněný, že je prostor monitorován. „Jde tedy primárně o jiné snímání tváře, než se nyní řeší například ve fotbalovém klubu a jeho stadionu. U nás jde jen o rozpoznávání věku a pohlaví. Nepoznáme, že daná osoba již byla někdy u nás v prodejně,“ uvedl šéf Traficonu.
Cílené zobrazování reklam
Systém nemá sloužit pouze jako kontrola při prodeji. Firma ho chce využít i k tomu, aby se dětem a mladistvým nezobrazovala reklama na cigarety nebo další nevhodné zboží. „Pokud vstoupí do prodejny maminka s dítětem, ihned zmizí reklama na cigarety a ukáže se upoutávka na dětský časopis,“ popsal Puršl.
Firma zároveň počítá s tím, že obrazovky v prodejnách budou po vstupu zákazníka zobrazovat reklamu cíleně nejen podle odhadovaného věku, ale také podle pohlaví. Mužům se tak mají ukazovat motivy a zboží určené spíš pro muže, ženám například reklama na časopisy a další produkty mířené na ženy.
Traficon zatím zjišťuje, jak systém funguje v praxi. Sleduje například, kolik do prodejen chodí samotných teenagerů, kolik mladých lidí přichází s rodiči a jak často systém vyhodnotí zákazníka jako rizikového. „Testujeme a zjišťujeme ten model, abychom dokázali systém správně nastavit,“ dodal Puršl.
Vedle kontroly věku sleduje technologie také pohyb zákazníků v prodejně, vytíženost jednotlivých částí obchodu nebo vznikající fronty. Podle firmy se data vyhodnocují anonymizovaně a mají pomoci s organizací provozu.
V českém maloobchodu zatím podobné řešení běžné není. Podobné systémy se podle zástupců firmy testovaly v Rakousku, v některých částech Asie jsou běžnější. V Evropě je jejich širší nasazení složitější i kvůli pravidlům na ochranu osobních údajů.