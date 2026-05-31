Prodat cigarety či alkohol mladistvým má být těžší. Věk zákazníků pohlídá AI

Veronika Bělohlávková
Prodat cigarety, alkohol nebo další věkově omezené zboží mladistvým má být složitější. Řetězec Traficon jako první v Česku testuje systém s umělou inteligencí. Odhaduje věk zákazníků, upozorňuje obsluhu na možné nezletilé a zároveň omezuje zobrazování nevhodné reklamy dětem.

Pilotní provoz zatím běží ve dvou prodejnách v pražských Řepích. Technologie tam firma ve spolupráci s partnerem Hikvision instalovala letos v březnu, první fáze testování má skončit v létě.

Společnost Traficon

Letos slaví 30 let od založení Danielem Tomešem.

Z původní firmy vyrostla síť s více než 250 prodejnami po celé republice.

Traficon je součástí skupiny DT Holding.

Systém pomocí kamer a algoritmů odhaduje věk zákazníka. Pokud vyhodnotí, že člověk může být příliš mladý, upozorní obsluhu. Ta pak ví, že má být při prodeji opatrnější a případně si vyžádat doklad totožnosti.

Traficon má hranici nastavenou přísněji. Ne na 18 let, ale na 21. Podle firmy to má pomoci zachytit i zákazníky, kteří vypadají mladší, ale jsou už těsně kolem zákonné hranice.

„Klíčové sdělení je pro nás odpovědnost, věková kontrola a eliminace toho, že už nejde jen o marketingový nástroj, ale o bezpečnost spotřebitele,“ říká šéf firmy Jiří Puršl.

Podle něj má technologie omezit situace, kdy rozhodnutí zůstává jen na obsluze. Jde o nástroj, který už nesází jenom na lidský faktor. Lidský faktor prodavačky, která musí rozhodnout, zda požádat o občanku, je vždycky závislý na okolnostech. Jdeme o krok dál, abychom obsluze pomohli toto riziko eliminovat,“ uvedl.

Chytrá prodejna kombinuje kamery, umělou inteligenci a digitální obrazovky. Díky tomu lépe sleduje provoz i chování zákazníků. „Naše technologie anonymně vyhodnocují návštěvnost a pohyb lidí po prodejně. Umí také ukázat, které části jsou nejvytíženější, a včas odhalit vznikající fronty. To pomáhá lépe řídit obsluhu,“ řekl Puršl s dodal, že obchod má díky datům také lepší přehled o tom, jak rozmístit zboží.

Data, se kterými pracují kamery a AI systémy v prodejnách Traficonu, se nikam neukládají a před vstupem do prodejny je každý zákazník upozorněný, že je prostor monitorován. „Jde tedy primárně o jiné snímání tváře, než se nyní řeší například ve fotbalovém klubu a jeho stadionu. U nás jde jen o rozpoznávání věku a pohlaví. Nepoznáme, že daná osoba již byla někdy u nás v prodejně,“ uvedl šéf Traficonu.

Cílené zobrazování reklam

Systém nemá sloužit pouze jako kontrola při prodeji. Firma ho chce využít i k tomu, aby se dětem a mladistvým nezobrazovala reklama na cigarety nebo další nevhodné zboží. „Pokud vstoupí do prodejny maminka s dítětem, ihned zmizí reklama na cigarety a ukáže se upoutávka na dětský časopis,“ popsal Puršl.

Firma zároveň počítá s tím, že obrazovky v prodejnách budou po vstupu zákazníka zobrazovat reklamu cíleně nejen podle odhadovaného věku, ale také podle pohlaví. Mužům se tak mají ukazovat motivy a zboží určené spíš pro muže, ženám například reklama na časopisy a další produkty mířené na ženy.

Traficon zatím zjišťuje, jak systém funguje v praxi. Sleduje například, kolik do prodejen chodí samotných teenagerů, kolik mladých lidí přichází s rodiči a jak často systém vyhodnotí zákazníka jako rizikového. „Testujeme a zjišťujeme ten model, abychom dokázali systém správně nastavit,“ dodal Puršl.

Vedle kontroly věku sleduje technologie také pohyb zákazníků v prodejně, vytíženost jednotlivých částí obchodu nebo vznikající fronty. Podle firmy se data vyhodnocují anonymizovaně a mají pomoci s organizací provozu.

V českém maloobchodu zatím podobné řešení běžné není. Podobné systémy se podle zástupců firmy testovaly v Rakousku, v některých částech Asie jsou běžnější. V Evropě je jejich širší nasazení složitější i kvůli pravidlům na ochranu osobních údajů.

Společnost Traficon, která na českém trhu působí již 30 let a provozuje přes 250 prodejen po celé České republice.
Značka Traficon je pevně spojena se jménem podnikatele Daniela Tomeše, který společnost založil a vybudoval tzv. od nuly.
Traficon
Nový koncept chytré prodejny zároveň využívá kombinaci kamerových systémů, AI analytiky a digital signage k lepšímu pochopení provozu a chování zákazníků.
