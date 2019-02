Tramvaje, autobusy bez kol, i turistické chatky. DPP prodává majetek

DPP na svých webových stránkách nabízí majetek k prodeji za ceny, které budou stanoveny na základě obálkové metody, přičemž v nabídce jsou desítky různých položek. Například tramvají typu T6A5 je k mání hned dvacet, každá za cenu 350 tisíc korun. Zájemci si je mohou prohlédnout v hostivařské vozovně a musí se zavázat, že rok nebudou přeprodány na území ČR.

Pokud nejste milovník tramvají, ale zamlouvají se vám staré vozy, také si přijdete na své. K dispozicí je téměř stovka linkových autobusů, i kloubových, převážně značek Karosa a CityBus. Ovšem zde je třeba si dát pozor, u všech autobusů je totiž poněkud kuriózní poznámka - Autobus se prodává bez kol, kola je nutné vrátit zpět do DP.

Opravdovým skvostem mezi položkami je pak požární automobil Tatra 148 CAS, který si DPP pořídil v roce 1988 a je prý stále funkční. Stejně jako červenobílý pickup Škoda Favorit nebo speciální automobilový jeřáb Liaz ČKD-AD14, který má najeto 350 tisíc kilometrů.

V nabídce je však i řada strojů a přístrojů ale i spousta kuriozit jako nábytkový trezor, betonový stůl na stolní tenis, zubařské křeslo, nebo mobilní turistické chatky. Termín odevzdání obálek do podatelny dopravního podniku je stanoven do úterý 12. února 2019 do 15 hodin.