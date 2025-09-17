S návrhem přišel Senát, poslanci jej přijali a vložili do předlohy, která mění zákony v souvislosti se zavedením jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů.
Se stejným návrhem na osvobození příjmů z prodeje firem přišel už při projednávání zákona o jednotném měsíčním hlášení ministr financí Zbyněk Stanjura. Jeho návrh ale obsahoval osvobození také pro kryptoměny, kvůli čemuž poslanci změnu zamítli.
Menší papírování pro firmy a výhodnější akcie. Poslanci kývli na zásadní změny
Poslanci, kteří byli proti Stanjurovu návrhu, argumentovali hlavně bitcoinovou kauzou, kdy stát přijal bitcoiny od muže odsouzeného za trestnou činnost. Tvrdili, že pokud limit padne i v případě danění kryptoměn, mohla by být změna zneužívána k osvobození příjmů z prodeje bitcoinů pocházejících trestné činnosti, což ale ministerstvo financí odmítalo.
„Návrh přichází se skandálním daňovým osvobozením pro kryptomiliardáře, kteří mají zisk přes 40 milionů. To není pro malé podnikatele,“ nešetřil kritikou například poslanec Jakub Michálek (Piráti).
Ze Senátu ale dorazil vylepšený návrh, který z osvobození vyškrtl právě kontroverzní kryptoměny. Návrh poslanci přijali a zařadili do příslušných zákonů. Od 1. ledna 2026 tak majitelům firem či podílů v nich postačí dodržet časový test – majetek neprodávat po dobu aspoň tří let – a vyhnou se placení daně.
Právní úprava se tak s výjimkou kryptoměn vrací do období před lednem letošního roku, kdy byly podíly ve firmách osvobozeny od daně z příjmu v případě dodržení časového testu.
Od prvního ledna letošního roku pak platilo, že časový test se vztahuje pouze na částku do 40 milionů korun. Cokoli nad ní bylo nutné při prodeji zdanit daní z příjmu. Se změnou přišel konsolidační balíček. Ministerstvo financí poté uvedlo, že se toto opatření rozhodlo zrušit, protože podle něj bylo administrativně příliš složité.
Firmy mají co slavit
Zákonodárci zrušená úprava z konsolidačního balíčku se firmám vůbec nelíbila. Například Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo, krátce po oznámení nové daně pro iDNES.cz varovala, že zakladatelé a investoři kvůli přísnějšímu danění Česko opustí a svůj byznys raději rozjedou jinde.
Stát chce danit prodej firem. Některé zváží podnikání jinde, menší se bojí
S tím souviselo další varování, že změnu negativně odnesou hlavně malé a mladé firmy – startupy. Velké firmy totiž mají častěji možnost odejít jinam.
Černé scénáře se nicméně nenaplnily, podnikatelé totiž měli hned několik možností, jak se dani vyhnout či ji aspoň minimalizovat. První možností bylo prodej firmy uspíšit a prodat ji ještě během minulého roku. O změně se totiž vědělo už od roku 2023, vláda se ale rozhodla platnost novinky posunout až na letošek.
Zdroje redakce z poradenských firem potvrzují, že tehdy byl o prodeje firem opravdu velký zájem. Stejně tak o posudky ceny firem. Další možností totiž bylo nechat si firmu ocenit k 31. prosinci 2024 a při prodeji díky tomu danit pouze rozdíl mezi prodejní cenou a odhadní cenou k poslednímu prosinci loňského roku.