Ceny bytů klesají, přesto se jeden v Praze prodal za 85 milionů, tvrdí průzkum

Data z veřejných nabídek bytů na prodej podle Valuo.cz ukazují, že nabídkové ceny byly v 15 velkých městech v říjnu o 4,7 procenta nižší než ve druhém čtvrtletí roku. Century 21 na základě svých dat uvádí, že od začátku tohoto roku došlo ke snížení nabídkových cen zhruba o pět procent, ale dodává, že reálně ceny prodávaných nemovitostí klesly až o 30 procent.

„Je to celkem logicky očekávaný vývoj. Po zvýšení úrokových sazeb se snížil počet poskytnutých hypoték, tím pádem se snížila kupní síla. Prodávající, kteří na tuto situaci nereagují a ceny nesnížili, neprodají a jejich nemovitosti tak visí na realitních serverech dlouhé měsíce,“ řekl Radek Šitera, zakladatel webu Valuo.cz.

Makléř Century 21 Lukáš Peterek uvedl, že po krizi v roce 2008 trvalo osm let, než se ceny dostaly na původní úroveň a začaly opět růst. „Délku propadu cen predikovat nelze, ale můžeme si téměř s jistotou říct, že to nebude jen tak a rozhodně ne v příštím roce,“ řekl Peterek.

Uvedl, že panelový byt 3+1 v Brně - Starém Lískovci určený ke kompletní rekonstrukci ještě koncem minulého roku stál kolem šesti milionů korun a nyní byl prodán za pět milionů, tedy o 16,7 procenta levněji.

Portál Valuo.cz v analýze uvedl, že 22 procent nabídek bytů inzerovaných v říjnu 2022 bylo zlevněno. O rok dříve to bylo 12 procent. Průměrné zlevnění je podle dat 269.269 korun.

Meziročně podle Valuo.cz klesl počet prodejů v celé republice o 26 procent, v Liberci dokonce až o 64 procent. Tím, že klesá počet uskutečněných prodejů, tak se nabídky hromadí na realitních serverech. Od října 2021 počet nabízených bytů v Česku stoupl o 99 procent. V Jihlavě je meziroční rozdíl dokonce 243 procent, uvádí průzkum.

Prodávající tak musí přehodnotit strategii, aby našli vážného zájemce. Miroslav Střihavka z Century 21 uvedl, že chce-li dnes makléř prodat, musí předvídat vývoj cen a znát situaci. „Současnost prověřuje kvalitu makléřů. Zveřejnit inzerát nestačí. Makléř musí opracovat marketing a investovat do něj.

Důležitá je prezentace, virtuální prohlídky, profesionální fotky a videa či práce se sociálními sítěmi. Takový marketing je dost nákladný a makléř by měl dobře zvažovat, co chce vůbec prodávat. Buď má šanci prodat nebo tzv. hodí peníze do kanálu,“ řekl Střihavka.

Podle průzkumu se letos nejdražší byt prodal v Praze na Josefově za 85 miliónů korun. V Karlových Varech u kolonády se cena bytu vyšplhala na 22,6 milionu korun a třetím je byt v Brně, kde se prodal za 18,2 milionu korun.