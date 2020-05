Společníci v s. r. o. dostanou 500 korun na den jako OSVČ, podepsal Zeman

Příspěvek společníkům malých s.r.o. představuje obdobnou podporu, kterou již předtím získaly osoby samostatně výdělečně činné. Jde nejen o živnostníky, ale třeba o lékaře a další podobné samostatně působící profese. Uvedenou částku dostávají za každý den.

Senát chtěl v novele změnit zdroj peněz pro vyplácení bonusu. Vláda ho vyplácí z vybraných daní z příjmů zaměstnanců. Jde ale o sdílenou daň, o níž se vláda dělí s kraji a obcemi. Samosprávy tak přicházejí o peníze do svých rozpočtů. Senát chtěl, aby příspěvek vyplácel stát přímo z rozpočtu. Sněmovní většina ale návrh Senátu odmítla.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) trvala na tom, že pokud by návrh Senátu prošel, musela by výplatu příspěvku zastavit. Návrh by podle ní byl neproveditelný. Řada senátorů ale i opozičních poslanců poukazovala na ztráty, které to obcím a krajům přináší. Obce podle jejich odhadů přijdou asi o 11 miliard a kraje asi o čtyři miliardy korun. Ministerstvo pro místní rozvoj má připravit návrh, jak samosprávám výpadek příjmů dorovnat.

O podporu mohou žádat oba společníci

Sněmovna na návrh Pirátů do této novely prosadila, aby příspěvek dostávaly i osoby samostatně výdělečné činné, které jsou současně pěstouny nebo dobrovolníky pečovatelské služby. Příspěvek můžou dostávat i OSVČ, které jsou současně zaměstnány jako pedagogové.

Nově zavedený příspěvek je určen pro společnosti s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba. Může být i více společníků, kteří ovšem musejí být v přímém příbuzenském vztahu. V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u podpory OSVČ nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a nepodléhá exekuci. Přesto schválená novela výslovně stanovuje, že banky a další poskytovatelé platebních služeb jsou povinni příspěvek vyplatit i lidem v exekuci.

EET nebude do konce roku

Zeman také podepsal odklad Elektronické evidence tržeb (EET). Povinnost bude pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku, aby tak nezatěžovala podnikatele v době epidemie koronaviru.

Parlament už koncem března schválil jeden odklad EET, který měl trvat tři měsíce po skončení nouzového stavu. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav skončil 17. května. Zákon tak fakticky odložil i spuštění poslední fáze EET, která měla nastat 1. května.

Evidence tržeb se od příštího roku rozšíří na všechna zbývající odvětví, hlavně na řemeslníky, ale třeba i na lékaře nebo advokáty.

Přijatý zákon nyní dává podnikatelům a dalším poplatníkům, kterých se to týká, tři měsíce čas na přípravu na zahájení či znovuzahájení evidence tržeb. Týká se to hlavně vyzvednutí autentizačních údajů či zažádání o povolení o evidování ve zvláštním režimu.