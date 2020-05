Příspěvky pro živnostníky a malé firmy vyjdou stát na 39,5 miliardy

Schillerová jej adresovala předsedovi Svazu měst a obcí ČR Františku Luklovi a předsedovi Sdružení místních samospráv ČR Stanislavu Polčákovi v reakci na jejich kritiku. Dopis ministerstvo zveřejnilo na internetu. Zároveň ministryně uvedla, že její úřad je připraven podpořit rozpočty krajů, měst a obcí dotacemi na investice.



Zástupci obcí a krajů v posledních týdnech kritizují, že jim klesnou daňové příjmy mimo jiné i kvůli vyplácení tzv. kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro malé společnosti s ručením omezeným. Příspěvek je totiž koncipován jako vratka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která patří mezi sdílené daně.

Výnosy ze sdílených daní, mezi něž patří například i DPH, putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Finanční správa dosud na kompenzačním bonusu OSVČ vyplatila 14,7 miliardy korun, vyplývá z údajů finanční správy na twitteru.

Návrh na kompenzační bonus pro malé firmy pak v minulém týdnu vrátil Senát Sněmovně, mimo jiné právě kvůli tomu, že by měl dopad i na příjmy obcí a krajů. Senát požadoval, aby byl vyplácen jen ze státního rozpočtu.

„Finanční správa byla připravena vyplácet kompenzační bonus pro malé s.r.o. už minulý pátek, místo toho se ale tato pomoc oddálí zhruba o čtyři týdny,“ upozornila ministryně. Společníci malých firem postižených koronavirem mají podle návrhu vlády dostávat stejně jako živnostníci podporu 500 korun za den.



„Obce získají dotace ze státního rozpočtu“

Schillerová dále upozornila, že díky zavedení příspěvků pro OSVČ a malé firmy bude pokles příjmů obcí a krajů ze sdílených daní menší, než kdyby k zavedení kompenzačního bonusu nedošlo. „Bonus má totiž nejen zamezit ekonomickým ztrátám v důsledku pandemie, ale i podpořit ekonomickou aktivitu a spotřebu. Z toho přitom budou těžit právě obecní a krajské rozpočty,“ uvedla v dopise.

Ministryně upozornila, že sami podnikatelé přitom v dobrých časech odváděli daně nejen do rozpočtu státu, ale i samospráv. „A to přesně podle toho, jak stanovuje rozpočtové určení daní. Nyní v časech horších právem očekávají naši pomoc. Svůj podíl na záchraně živnostníků navíc obce a kraje dostanou zpět, a to prostřednictvím vyšší spotřeby, zachováním podnikání na jejich území a také díky masivním dotačním programům ze státního rozpočtu, díky kterým získají na investiční programy více, než je bude kompenzační bonus vůbec stát,“ uvedla.

Náklady obcí a krajů na vyplácení tzv. programu Pětadvacítka podle Schillerové odpovídají podílu na výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy 23,58 procenta v případě obcí a 8,92 procenta v případě krajů.

„Z každých vyplacených 100 Kč se tedy na kompenzačním bonusu podílí stát částkou 68 Kč, obce a kraje částkou ve výši cca 32 Kč. Je to na vlas stejný klíč, podle kterého se obcím a krajům přerozdělují prostředky ze sdílených daní v době růstu inkasa daní,“ uvedla dále Schillerová.

Daňové příjmy klesnou

Aktuální daňová predikce ministerstva financí k 7. květnu 2020 počítá s meziročním poklesem daňových příjmů obcí o zhruba 11 procent a u krajů o 12,6 procenta. Odhad přitom podle MF zohledňuje i dopady obou kompenzačních bonusů.

Podle Sdružení místních samospráv (SMS) budou mít obce letos v důsledku vládních opatření proti epidemii koronaviru příjmy nižší o zhruba 50 miliard korun. Z toho daňové příjmy se sníží asi o čtvrtinu. Podle Schillerové je odhad svazu příliš pesimistický a není podložen žádnými solidními makroekonomickými daty.

Za celý loňský rok obce hospodařily s přebytkem 25,5 miliardy korun a kraje s přebytkem 5,8 miliardy korun. Celkové příjmy územních rozpočtů loni vzrostly o 61,5 miliardy korun na 594,1 miliardy korun. Na růstu se podílely vyšší daňové příjmy. Ty stouply o 25 miliard na 320,2 miliardy korun.