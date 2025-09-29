Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

Autor:
  15:30
Se startem nové superdávky se mění pravidla i pro všechny lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení. O částku, kterou stát vyplácel občanům, kteří mají náklady na bydlení vyšší než 30 procent příjmu, můžete přijít, pokud si neohlídáte důležité termíny. Nic jako automatický přechod na novou superdávku neexistuje, o peníze musíte žádat znovu. Jak na to?

Příspěvky vyplácené Úřadem práce se mění, superdávka podle ministerstva práce zjednoduší posuzování žádostí a zohlední pracovní aktivitu lidí. | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Příspěvek na bydlení je v současnosti nejčastější z dávek, o kterou si lidé říkají a kterou nahradí nová superdávka. Na příspěvek má nárok ten, jehož náklady na bydlení přesahují 30 procent příjmů, posuzuje se přitom celá společná domácnost dohromady, tedy například rodina. Příspěvek na bydlení ale – stejně jako tři další dávky vyplácené Úřadem práce – letos končí. Kdo bude chtít od státu pomoci s náklady na byt i nadále, musí si zažádat o tzv. superdávku.

Nová superdávka je tu. Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Superdávka neboli jednotná dávka státní sociální pomoci nahradí kromě příspěvku na bydlení také přídavek na dítě, který je druhou nejčastější dávkou. Dále nahradí i příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Jen v Praze pobíralo v polovině letošního roku příspěvek na bydlení 38 985 domácností. Příspěvek na dítě pak čerpalo 16 038 rodin.

Nárok na superdávku se nepřenese automaticky

Kdo má nyní nárok na příspěvek na bydlení (nebo další ze tří dávek), bude si muset o superdávku zažádat. Není to tak, že by se jeho nárok automaticky přenesl a dávka mu chodila dál. Důležité je přitom nepropást správný termín, jinak nárok zanikne a pozdější žádost se bude posuzovat důkladněji – tak, jako by šlo o zcela nového klienta.

O superdávku mohou lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení nebo další tří dávky, žádat od 1. října 2025. Termín vyprší 31. prosince 2025. Kdo žádost nestihne podat včas, o nárok na dávku přijde a po Novém roce mu peníze už nedorazí!

Informace, jak požádat o superdávku, posílá Úřad práce dopisem. Pošle ho těm, kteří nějaký z příspěvků pobírají už nyní, a to v průběhu října, tedy v době, kdy už lhůta na podání žádosti běží. A co víc – to, že dopis nedostanete, neznamená, že o superdávku žádat nemusíte. Ztracený dopis není omluvou, proč jste žádost nepodali včas.

Grafika Úřadu práce zachycuje, jaké příspěvky se včlení pod novou superdávku.

Co když nepřijde dopis?

Dopisy Úřad práce rozesílá datovou schránkou nebo poštou. Volí přitom obyčejný dopis, které doručí Česká pošta. „Doručení probíhá přímo do schránky klienta nebo jeho opatrovníka, tedy tím nejjednodušším způsobem,“ uvádí Úřad práce.

Dopis obsahuje informace o superdávce a také instrukce, co je třeba udělat a kdy. Tyto informace najdete také na webu Úřadu práce, bez dopisu se proto můžete obejít. „Pokud někomu z klientů dopis na adresu uvedenou v databázi Úřadu práce ČR nepřijde, doporučujeme vyčkat a kontrolovat průběžně poštovní schránku,“ radí úředníci. Naopak chodit se po dopise ptát na pobočku je nesmysl, pracovníci budou i tak zahlcení dotazy a stejně by vám poradili vyčkat nebo se podívat na web.

Ať už dopis dostanete nebo ne, zásadní je pro vás požádat o superdávku mezi 1. říjnem a 31. prosincem 2025. Můžete to udělat na pobočce nebo online. Při osobní návštěvě je lepší si zarezervovat termín návštěvy přímo na webu dané pobočky. U online žádosti využijte portál MPSV Jenda nebo stejnojmennou mobilní aplikaci.

Podání žádosti je jednoduché, oproti tomu, na co jste byli zvyklí, má ale jednu novinku, jak redakci iDNES.cz upozornila mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková: nově musí mít žadatel souhlas ostatních členů domácnosti. Formulář najdete na stránkách ministerstva práce a je velmi jednoduchý k vyplnění.

Čtyři dávky se spojí do jedné, v Praze převládá příspěvek na bydlení

Co když o superdávku požádám do konce roku?

Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení (nebo jiný ze tří končících příspěvků) už nyní, si při včasném podání žádosti o superdávku na její výplatu počkají. Až do května probíhá totiž přechodné období, během něhož jim ještě budou chodit „staré“ příspěvky. Až v květnu čekejte první superdávku.

Co když o superdávku požádám po Novém roce?

Pokud nyní pobíráte příspěvek na bydlení a nestihnete podat žádost do konce prosince, za leden a další měsíce vám už žádné peníze chodit nebudou. K tomu, abyste dostávali superdávku, si o ni budete muset zažádat, a to jako nový klient. To znamená, že musíte znovu doložit všechny dokumenty a úředníci budou vaši žádost posuzovat jako zcela novou.

Na její vyřízení mají ze zákona 30 dní, ve složitých případech až 60. Teprve po kladném vyřízení se dočkáte peněz od státu – a sice už nové superdávky, nikoli té, kterou jste pobírali v posledním čtvrtletí roku 2025. Jak zdůraznila mluvčí Pavlíková, úředníci se maximálně snaží došlé žádost vyřídit co nejdřív, velmi často se ale lhůta protahuje proto, že lidé nedoloží všechny dokumenty a úředníci je musejí upomínat.

Dávky na bydlení bere nejvíc lidí v historii. Další jsou v nouzi, ale o pomoc si neříkají

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

Se startem nové superdávky se mění pravidla i pro všechny lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení. O částku, kterou stát vyplácel občanům, kteří mají náklady na bydlení vyšší než 30 procent příjmu,...

29. září 2025  15:30

Vydavatele videoher Electronic Arts koupila skupina investorů. Utratili přes bilion

Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...

29. září 2025  15:17

Notino rostlo dvouciferně. Předběhlo evropský e-commerce trh

Evropský online prodejce produktů pro krásu a zdraví Notino vykázal za poslední fiskální rok 2024 obrat 1,6 miliardy eur (téměř 39 miliard korun). Proti předešlému období to představuje 18procentní...

29. září 2025  14:30

Islandské aerolinky Fly Play zkrachovaly, dvakrát týdně létaly i do Prahy

Islandské nízkonákladové aerolinky Fly Play, které provozovaly i lety mezi Prahou a Reykjavíkem oznámily, že společnost ruší veškeré plánované lety a uzavírají všechny své operace. Firma tím reaguje...

29. září 2025  14:20

Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

Investiční a developerská skupina Redstone miliardáře Richarda Morávka koupila obchodní centrum Olympia Olomouc. Prodávalo ho společnost CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a...

29. září 2025  14:09

Švýcaři si odhlasovali elektronické občanky. Odpůrci varují před ztrátou dat

Švýcarsko v těsném referendu odhlasovalo elektronické průkazy totožnosti, které budou mít ve svých chytrých telefonech. Pro bylo 50,4 procenta občanů. Nový systém má usnadnit prokazování totožnosti...

29. září 2025  13:41

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

29. září 2025  12:59

Kubišová s předstihem slavila narozeniny. Je na známkách, jako první česká zpěvačka

Při příležitosti 83. narozenin zpěvačky a disidentky Marty Kubišové vychází v limitované edici její portrét na oficiálních poštovních známkách České pošty. Kubišová je tak vůbec první českou...

29. září 2025  11:35

Kariéra a rodičovství jdou skloubit, říká podnikatelka. Nabízí expertky na mateřské

Rozstřel

Když se Kristýna Cejnarová pokoušela po mateřské vrátit do práce, narazila. Měla za sebou kariéru marketingové manažerky, vysokoškolské vzdělání, ale také dvojčata a potřebu pracovat převážně z...

29. září 2025

Název Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

Kdo by nechtěl proměnit pár korun v pohádkové bohatství? Loterie se těší oblibě už stovky let a v českých zemích to nebylo jinak, od monarchie přes první republiku až po éru komunismu. Právě tehdy, v...

29. září 2025  9:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lufthansa zruší čtyři tisíce pracovních míst. Škrty se dotknou administrativy

Německé aerolinky Lufthansa chtějí do roku 2030 zrušit 4 000 pracovních míst v administrativě. Společnost to oznámila při příležitosti takzvaného Dne kapitálových trhů, informovala agentura DPA....

29. září 2025  8:52

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

29. září 2025  7:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.