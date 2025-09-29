Příspěvek na bydlení je v současnosti nejčastější z dávek, o kterou si lidé říkají a kterou nahradí nová superdávka. Na příspěvek má nárok ten, jehož náklady na bydlení přesahují 30 procent příjmů, posuzuje se přitom celá společná domácnost dohromady, tedy například rodina. Příspěvek na bydlení ale – stejně jako tři další dávky vyplácené Úřadem práce – letos končí. Kdo bude chtít od státu pomoci s náklady na byt i nadále, musí si zažádat o tzv. superdávku.
Superdávka neboli jednotná dávka státní sociální pomoci nahradí kromě příspěvku na bydlení také přídavek na dítě, který je druhou nejčastější dávkou. Dále nahradí i příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Jen v Praze pobíralo v polovině letošního roku příspěvek na bydlení 38 985 domácností. Příspěvek na dítě pak čerpalo 16 038 rodin.
Nárok na superdávku se nepřenese automaticky
Kdo má nyní nárok na příspěvek na bydlení (nebo další ze tří dávek), bude si muset o superdávku zažádat. Není to tak, že by se jeho nárok automaticky přenesl a dávka mu chodila dál. Důležité je přitom nepropást správný termín, jinak nárok zanikne a pozdější žádost se bude posuzovat důkladněji – tak, jako by šlo o zcela nového klienta.
O superdávku mohou lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení nebo další tří dávky, žádat od 1. října 2025. Termín vyprší 31. prosince 2025. Kdo žádost nestihne podat včas, o nárok na dávku přijde a po Novém roce mu peníze už nedorazí!
Informace, jak požádat o superdávku, posílá Úřad práce dopisem. Pošle ho těm, kteří nějaký z příspěvků pobírají už nyní, a to v průběhu října, tedy v době, kdy už lhůta na podání žádosti běží. A co víc – to, že dopis nedostanete, neznamená, že o superdávku žádat nemusíte. Ztracený dopis není omluvou, proč jste žádost nepodali včas.
Co když nepřijde dopis?
Dopisy Úřad práce rozesílá datovou schránkou nebo poštou. Volí přitom obyčejný dopis, které doručí Česká pošta. „Doručení probíhá přímo do schránky klienta nebo jeho opatrovníka, tedy tím nejjednodušším způsobem,“ uvádí Úřad práce.
Dopis obsahuje informace o superdávce a také instrukce, co je třeba udělat a kdy. Tyto informace najdete také na webu Úřadu práce, bez dopisu se proto můžete obejít. „Pokud někomu z klientů dopis na adresu uvedenou v databázi Úřadu práce ČR nepřijde, doporučujeme vyčkat a kontrolovat průběžně poštovní schránku,“ radí úředníci. Naopak chodit se po dopise ptát na pobočku je nesmysl, pracovníci budou i tak zahlcení dotazy a stejně by vám poradili vyčkat nebo se podívat na web.
Ať už dopis dostanete nebo ne, zásadní je pro vás požádat o superdávku mezi 1. říjnem a 31. prosincem 2025. Můžete to udělat na pobočce nebo online. Při osobní návštěvě je lepší si zarezervovat termín návštěvy přímo na webu dané pobočky. U online žádosti využijte portál MPSV Jenda nebo stejnojmennou mobilní aplikaci.
Podání žádosti je jednoduché, oproti tomu, na co jste byli zvyklí, má ale jednu novinku, jak redakci iDNES.cz upozornila mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková: nově musí mít žadatel souhlas ostatních členů domácnosti. Formulář najdete na stránkách ministerstva práce a je velmi jednoduchý k vyplnění.
Co když o superdávku požádám do konce roku?
Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení (nebo jiný ze tří končících příspěvků) už nyní, si při včasném podání žádosti o superdávku na její výplatu počkají. Až do května probíhá totiž přechodné období, během něhož jim ještě budou chodit „staré“ příspěvky. Až v květnu čekejte první superdávku.
Co když o superdávku požádám po Novém roce?
Pokud nyní pobíráte příspěvek na bydlení a nestihnete podat žádost do konce prosince, za leden a další měsíce vám už žádné peníze chodit nebudou. K tomu, abyste dostávali superdávku, si o ni budete muset zažádat, a to jako nový klient. To znamená, že musíte znovu doložit všechny dokumenty a úředníci budou vaši žádost posuzovat jako zcela novou.
Na její vyřízení mají ze zákona 30 dní, ve složitých případech až 60. Teprve po kladném vyřízení se dočkáte peněz od státu – a sice už nové superdávky, nikoli té, kterou jste pobírali v posledním čtvrtletí roku 2025. Jak zdůraznila mluvčí Pavlíková, úředníci se maximálně snaží došlé žádost vyřídit co nejdřív, velmi často se ale lhůta protahuje proto, že lidé nedoloží všechny dokumenty a úředníci je musejí upomínat.
