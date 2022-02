Žádat o příspěvek na bydlení je šíleně složité. Zjednodušíme to, slíbil Jurečka

Během příštího týdne by mělo dojít k zjednodušení v rámci stávající legislativy. „Některé formuláře nebudeme požadovat,“ uvedl Jurečka. V březnu chce navíc předložit návrh zákonné úpravy, která podávání žádostí zjednoduší i v některých dalších parametrech.

Člověk by například nemusel podávat dokumenty o příjmech a nákladech domácností každého čtvrt roku. Příspěvek by se mu automaticky vypočítal z předešlých záznamů. Podle Jurečky je to logické - nepředpokládá, že by v tuto chvíli někomu klesaly výdaje na energie a tudíž, že by někdo čerpal příspěvek nad rámec toho, na co má nárok. „Můžete to doložit, ale pokud to nedoložíte, vycházíme z toho, co bylo,” popsal Jurečka hypotetickou situaci.

Takový krok by nicméně podle něj měl být stanovený jen na určitou dobu, třeba specificky pro rok 2022.

MPSV eviduje od začátku ledna 25 tisíc nových žádostí o příspěvek na bydlení, což je v porovnání s očekáváními dost málo. Na základě nedávného rozšíření příspěvku se odhadovalo, že nově žádajících domácností bude 100 až 200 tisíc. Sociologové a další odborníci upozorňují, že žádost o příspěvek je v současné podobě příliš složitá a vyžaduje spoustu papírování, což mnoho lidí odrazuje. To přiznává i Jurečka, který na sociálních sítích reagoval i na příspěvek uživatelky, která vyfotografovala všechny dokumenty, které musela při podání žádosti předložit.

Amina @Amina10285662 @KarelHanousek @cestmirstrakaty Šířit můžete, taky tohle můžete šířit: podklady, které jsem musela dodat k žádosti o příspěvek na bydlení. Jeden formulář chybí, vyplňovala jsem ho až na místě, bo jsem si jeho existence v záplavě jiných nevšimla. Důvod, proč mnoho lidí nežádá, i když podmínky splňují. https://t.co/iFWnq6zORa oblíbit odpovědět

„Bohužel jsme zdědili velmi složitý systém formulářů a potvrzení, které je třeba vyplnit. V březnu budeme mít připravené novely, které zjednoduší žádosti a zajistí, aby lidé nezůstali bez pomoci,“ uvedl ministr.

Odběratelům DPI už brzy hrozí odpojení

MPSV rovněž na následující týdny chystá akci, při níž pracovníci Úřadu práce navštíví všechny domácnosti, které ještě neopustily režim dodavatele poslední instance. Za pár týdnů totiž DPI pro mnohé odběratele skončí, a nastalá situace by pro ně mohla být velmi nepříjemná.

„Někteří lidé nechápou, co se děje. Platí dodavateli poslední instance pravidelně a mají mentálně pocit, že je vše v pořádku,“ uvedl Jurečka. Takovým lidem, kterých je podle minsitra zhruba 30 tisíc, brzy hrozí odpojení plynoměru či elektroměru.

Jurečka upozornil, že zvlášť u plynoměrů je to velké riziko. Po odpojení by totiž muselo dojít ke kompletní revizi všech plynových spotřebičů, aby se domácnost mohla k odběru zase vrátit. Právě proto mají pracovníci Úřadu práce nejdřív navštěvovat zhruba 6 000 lidí, kteří jsou odběrateli plynu. Teprve potom dojde na odběratele elektřiny, kterých je zhruba 24 tisíc.