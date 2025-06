V ceně letenky by tak nově bylo zahrnuto malé osobní zavazadlo o maximální velikosti 40 x 30 x 15 centimetrů, jako je například kabelka nebo batoh a příruční kufr o rozměrech do 100 centimetrů (v tomto případě jde o součet délky, šířky a výšky) a sedmi kilogramů.

„Dnešní hlasování je důležitým krokem ke spravedlivějšímu a transparentnějšímu cestování,“ uvedl v tiskové zprávě místopředseda Výboru EU pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) Matteo Ricci. „Zavést konkrétní opatření, jako je jasná definice bezplatného příručního zavazadla, je potřebným krokem, který umožní vyhnout se neodůvodněným dodatečným výdajům.“

Navrhovaný zákon ještě musí schválit 55 procent členských států, a pokud bude přijat, nová pravidla se budou vztahovat ne všechny lety v rámci Evropské unie.

Opatření reaguje na praktiky nízkonákladových leteckých společností, jako je Ryanair, Wizz Air nebo EasyJet. Aerolinky podle spotřebitelských organizací často účtovaly poplatky za příruční zavazadla, která považovaly za nadměrná, přestože nebyla. Co je přiměřeně velké zavazadlo, ale zůstává otázkou, protože Evropská unie nemá rozměry přesně definované.

Španělské ministerstvo pro práva spotřebitelů přesto na pět nízkonákladových dopravců v listopadu 2024 uvalilo pokutu ve výši 179 milionů eur, tedy v přepočtu čtyři a půl miliardy korun. Podle ministerstva šlo o zneužívající praktiky a jeho rozhodnutí spolu s nátlakem spotřebitelských organizací vedlo k reformě práv cestujících.

Kufr jako popcorn

Návrh na bezplatné příruční zavazadlo kritizuje například společnost Airlines for Europe (A4E), která zastupuje zmiňovaný Ryanair, EasyJet nebo Smartwings. „Náš letecký trh je postaven na možnosti volby. Zavedení povinného příručního zavazadla cestující této možnosti zbavuje a nutí je platit za služby, které možná nechtějí nebo nepotřebují,“ uvedla v tiskové zprávě výkonná ředitelka společnosti A4E Ourania Georgoutsakouová.

Cena kufru „zdarma“ se totiž automaticky propíše do ceny letenky, kterou budou muset zaplatit i lidé cestující jen nalehko. Dalším minusem je omezený prostor v přihrádkách na palubě letadla, jež by nemusely všechna zavazadla pojmout.

„Co bude dál? Povinný popcorn a nápoj jako součást vstupenky do kina? Evropský parlament by měl nechat cestující, aby si sami vybrali, o jaké služby mají zájem, které si zaplatí, a hlavně, o jaké služby zájem nemají,“ pokračuje Georgoutsakouová.

Co na to další státy?

Poslanci také chtějí, aby děti do 12 let měly možnost sedět vedle svého doprovodu bez příplatku. Asistent osoby s omezenou pohyblivostí by měl mít nárok na cestu zdarma a v případě ztráty či poškození vybavení pro mobilitu nebo zranění asistenčního zvířete by postižení měli právo na náhradu škody.

Další změny rovněž objasňují roli zprostředkovatelů (prodejců letenek nebo maloobchodníků) při proplácení finanční kompenzace v případě zrušení, zpoždění nebo odepření nástupu na palubu. Společnosti také budou muset cestující při rezervaci informovat o plné ceně letenky, včetně poplatků za služby a o procesu vrácení peněz, který by neměl trvat déle než čtrnáct dní. Pokud by tuto dohodu zprostředkovatel nedodržel, bude na leteckém dopravci, aby náhradu do týdne vyřídil.

Aby byl návrh přijat, bude ho muset nejdříve odsouhlasit červencové plenární zasedání parlamentu. Než ale vstoupí definitivně v platnost, může dojít ještě k úpravám, protože po něm ho budou projednávat a schvalovat členské státy EU.