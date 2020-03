Připojení k internetu je příliš pomalé, míní skoro polovina Čechů

V roce 2018 mělo podle Českého statistického úřadu k sítím nové generace umožňujícím stahování a nahrávání rychlostí vyšší než 30 Mb/s přístup 87 procent českých domácností. Tato rychlost však Čechům přestává stačit – podle průzkumů MPO je se svým internetem nespokojeno 44 procent lidí. Důvodem je kromě rychlosti také to, že připojení především v odlehlejších oblastech často vypadává.



Zájem Čechů o rychlejší připojení k internetu tak rok od roku stoupá. Jen vloni se zájem o něj navýšil o více než pětinu. Podle analytiků Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za to může hlavně to, že lidé stále častěji přes streamovací služby na internetu sledují filmy a také to, že roste popularita cloudových úložišť.



Za vyšší rychlost a stabilitu by si podle MPO Češi byli ochotní připlatit. Pokud by rychlost stahování a nahrávání překročila 500 MB/s, více než polovina dotázaných by své výdaje na internet klidně navýšila až o 223 korun měsíčně.

Za pět let 5G

Vláda přitom rychlost připojení k internetu v příštích letech plánuje navyšovat. Do konce letošního roku by všechny české domácnosti měly získat přístup k sítím s kapacitou přes 30 MB/s. Polovina z nich by pak podle evropské Digitální agendy, ke které se ČR zavázala v roce 2010, měla mít možnost využívat internet rychlejší než 100 Mb/s.

O pět let později, v zimě roku 2025, by potom Česko mělo začít pokrývat síť páté generace. Všechny veřejné instituce by se tehdy měly začít připojovat na internet rychlejší než 1 Gb/s. základní státní infrastrukturu, například dálnice a města, by pak měl pokrýt mobilní internet 5G.

Právě to by přitom mohlo nespokojenost Čechů trochu uchlácholit. „Přenosová rychlost se u 5G navyšuje řádově ve stovkách Mb/s,“ uvádí Pavel Košek ze společnosti Huawei.

„Zároveň se vyznačuje zvýšenou spolehlivostí, čímž zabraňuje častým a opakovaným kolapsům celé sítě,“ dodává. Ve stejném roce by všechny české domácnosti podle plánů vlády měly mít přístup k internetu se stahováním a nahráváním rychlejším než 100 Mb/s.