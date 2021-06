Primark v Praze otevřel, fronta se táhla až od sochy sv. Václava

Primark slíbil, že dodrží všechna předepsaná hygienická opatření. U vchodu služba odpočítává zákazníky, aby dodržela stanovený počet 313 lidí uvnitř. Přibližně v 9 hodin začali zaměstnanci zákazníkům ve frontě za tímto účelem rozdávat nákupní tašky.

S úderem deváté hodiny se obchod otevřel za doprovodu skladby We Are the Champions od skupiny. K žádným tlačenicím zatím nedochází.

Jedna ze zákaznic, paní Nina z Prahy, stála ve frontě již od půl osmé. Má volno, tak si chce nakoupit. Jezdila dříve do Drážďan, byla v Primarku i Birminghamu v Anglii. „Jsem z Liberce a jezdili jsme do Drážďan, to jsme měli kousek,“ říká další zákazník.

„Já jsem důchodce a mám tu i jiný program. Nákupy si spojím i prohlídkou Prahy,“ říká jiný zákazník.

Asi ve čtvrt na devět uvnitř Primarku přestřihli zaměstnanci modrou pásku, modrými nůžkami. Kolem půl deváté dorazila před obchod hlídka Městské policie, auto a dva strážníci. Na místě jsou i hasiči.

„Otevření Primarku v Praze je bezesporu nejvýznamnějším vstupem nové značky ze segmentu rodinné módy a doplňků na zdejší trh – nejen letos, ale za uplynulých téměř dvacet let. Posledním podobně významným příchodem bylo otevření prodejny H&M v roce 2003,“ říká Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu ze společnosti Cushman & Wakefield.

Irská síť podepsala nájemní smlouvu na prostory v nové budově The Flow Building na Václavském náměstí už v květnu 2019. Původní termín otevření počítal s jarem 2020, kvůli restrikcím uvaleným na maloobchod kvůli covidu se však datum premiéry odsouvalo. Zákazníkům se tak tři patra s módou, kosmetikou i doplňky do domácnosti na celkové ploše 4 600 metrů čtverečních otevírají až nyní.

Odborníci na maloobchod očekávají, že prodejna přiláká hned od začátku hodně nakupujících, kteří oživí celou horní část Václavského náměstí. . Kvůli hygienickým opatřením se však zatím do obchodu v jeden okamžik vejde maximálně 313 zákazníků, jejich počty bude muset hlídat personál.

„Zájem o koncept a zboží Primarku bude určitě velký, Češi mají o značce velice dobré povědomí, mnoho jich vyjíždí za nákupy jejího zboží do okolních zahraničních měst,“ míní Kotrbáček, který zároveň předpokládá, že se do pražské prodejny ve velkém vypraví i mimopražští zákazníci.

Ti z Moravy to budou mít pravděpodobně brzy blíž do nově otevřené brněnské pobočky. „Místní expanze je pro nás důležitý krok. Už máme podepsanou nájemní smlouvu pro prodejnu v Brně,“ upřesňuje oblastní manažer pro Polsko, Slovinsko a Českou republiku Maciej Podwojski.