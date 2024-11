Primark nabídl zákazníkům druhý pražský obchod. Otevření se obešlo bez front

Prodejní plocha obchodu je 2 800 čtverečních metrů rozložených do dvou pater. Zličínská prodejna zaměstná 150 lidí, firma slibuje, že se dál zaměří na udržitelnost nabízeného zboží. Z recyklovaných nebo udržitelněji získaných materiálů pochází 55 procent jejího oblečení, řetězec se navíc zavázal, že do roku 2030 to bude 100 procent.

„Je to už tři roky, co jsme otevřeli první prodejnu Primark v České republice. Za tu dobu jsme se setkali s velmi pozitivní odezvou zákazníků,“ komentoval otevření Maciej Podwojski, obchodní ředitel společnosti pro region střední a východní Evropy.

První Primark v Česku otevřel Václavském náměstí v Praze a v následujícím roce přibyla druhá v nákupním centru Olympia v Brně. Prodejna na pražském Zličíně je celkem 453. prodejnou Primarku na světě. V regionu střední a východní Evropy by měl mít Primark do konce letošního roku celkem šestnáct prodejen na šesti trzích.

Kromě otevření pobočky v České republice se ve středu 27. listopadu otevře také nová prodejna v polské Bydhošti.