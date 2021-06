Primark je módní fenomén. Reklamu nepotřebuje, říká odborník

Čtvrteční otevření první pobočky irského módního řetězce Primark se stalo velmi sledovanou událostí. Odborníci očekávají, že obchod po svém otevření bude čelit velkému náporu lidí. „Primark přitom nepotřebuje žádnou masivní reklamu a ani do ní neinvestuje,” doplňuje Tomáš Drtina.

Jak je možné, že značce taková strategie vychází? Jak to, že nepotřebují žádnou reklamu?

U žádného jiného retailera skutečně „word-of-mouth“ nefunguje tak intenzivně. Roli v tom vedle velmi příznivých cen hraje či doposud hrála i jakási nedostupnost, navíc podepřená tím, že v nabídce je zboží, které v jiných obchodech třeba není běžně k mání. Díky velmi silné skupině příznivců, kterým jeho koncept vyhovuje, se jeho hlavními ambasadory stali právě oni.

Na jakou skupinu zákazníků značka hlavně míří?

Primark díky svému zaměření určitě není pro každého, a ani o to neusiluje. Vztah k němu přitom spotřebitele, kteří s ním mají zkušenost, do značné míry polarizuje do dvou táborů. Odpůrci Primarku mají výhrady zejména ke kvalitě zboží, absenci oblíbených značek a kvalitě nákupního zážitku.

Nemalá část nakupujících je ovšem nadšena tím, jak zde za velmi nízké ceny dokáže získat trendy oblečení a doplňky, většinou poměrně solidní kvality. Výjimky samozřejmě jsou, nicméně protože průměrný nákup zpravidla zahrnuje vysoké množství položek, jsou zákazníci smířlivější, pokud některá z nich třeba tak dlouho nevydrží.

Obchodní domy Primark v zahraničí jsou známé tím, že kromě levného byť nekvalitního textilu, v nich panuje zmatek a všudypřítomná neuspořádanost. Přesto je stále plný zákazníků.

Ano, nejen úroveň „value for money“ vnímají zákazníci velmi pozitivně. Tolik jim také nevadí, že v se řadě těchto prodejen postupně v průběhu dne a s narůstajícím počtem návštěvníků zvyšuje nákupní diskomfort nebo že se nedostanou ke kabince partnera či partnerky, aby třeba poradili s výběrem zboží.

U nás velmi dobře fungují konkurenční společnosti, hlavně ty s dětskou módou. Jaksi s nimi Primark poradí?

V Česku je tento typ zákazníků cílících na levnou módu poměrně silně zastoupen, důkazem je například vysoká obliba řetězce Pepco. I proto se dá očekávat, že zájem Čechů o Primark bude enormní. Nepochybně sem zamíří jak ti, kteří si značku oblíbili v cizině, tak zvědavci, kteří se o nabídce budou chtít přesvědčit na vlastní oči. Primark si navíc pro svou vlajkovou loď v Česku vybral vynikající lokalitu v horní části Václavského náměstí.

Bude jistě velmi zajímavé sledovat, jak velkou spádovou oblast dokáže zasáhnout. Velký podíl mezi zákazníky budou nepochybně mít i ti mimopražští. Mimochodem někteří mohou vedle nákupu v Primarku nakoupit při svém „shopping tripu“ i v dalších prodejnách, které je třeba osloví zase jiným benefitem, takže ve finále může z přítomnosti nového hráče těžit i konkurence.