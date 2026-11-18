„Kdo spot uvidí, ať sám posoudí, jestli jsou v něm nevhodné scény. My jsme chtěli ukázat, že hospoda je místo, kde se lidi potkávají. Někdy se tam i pohádají, ale pořád spolu mluví,“ říká spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard Stanislav Bernard.
Režisér Mádl uvedl, že se tvůrci chtěli zaměřit na osamělost a rozdělení společnosti. Podle něj měl spot připomenout, že lidé mohou trávit čas společně, i když mají rozdílné názory. „Pivovar Bernard nemá tělocvičny, hřiště ani plovárny, ale má pivo a hospody. Došli jsme k tomu, že jeho příspěvek by měl být o tom, přijít do hospody. Je trochu jedno, jestli se tam budete hádat, líbat nebo tančit, ale buďte spolu. Buďte spolu jako lidé,“ řekl režisér a autor reklamy Jiří Mádl.
K rozhodnutí televize se herec nechtěl vyjadřovat. „Nesoudím, jestli se televize rozhodly dobře, nebo špatně, to vůbec není moje úloha,“ dodal. Reklamní spot, který byl určený primárně do televizí se natáčel v hospodě s pivem Bernard Na Zastávce ve Světlé nad Sázavou.
Redakce iDNES.cz oslovila všechny tři televize s dotazem, proč spot do vysílání nezařadily. Jejich vyjádření redakce zjišťuje.
Podle marketingového experta Bernard ohnul všechna možná pravidla reklamy. „A víte co? Já tomu fandím. Spot je vtipný, je tam jasná nadsázka a předává to milou message. Bohužel, média, na rozdíl od značek nemohou riskovat tak snadno, takže se pivovar bude pravděpodobně muset spolehnout jen na online, což může být komplikace. My v Česku ale máme rádi rebely, takže třeba Bernardu tahle odvážná sázka nakonec vyjde,“ uvedl Marek Nieslanik, kreativní ředitel, Fairy Tailors.
S tím souhlasí také Tomáš Vacek partner společností Contexto a Contexto AI Adoption. „Odmítnutí televizí považuji za škodu. Reklama má mít prostor pro nadsázku i provokaci. Značce navíc může situace paradoxně pomoci, protože kampaň má potenciál šířit se na sociálních sítích. Jiřímu Mádlovi se podle mě opravdu povedla.“
Nesedět doma sám a vyrazit do hospody
Podle průzkumu NMS Market Research považují politické debaty a hádky za součást české hospodské tradice čtyři z deseti dotázaných. Hospodu či restauraci označilo za nejoblíbenější místo pro setkávání s přáteli 34 procent Čechů. Mezi lidmi ve věku 35 až 44 let to bylo 40 procent.
Nejčastějším důvodem návštěvy hospody je společnost přátel a známých, nikoli samotné pivo. Podle 64 procent respondentů lze v hospodě potkat lidi, s nimiž by se jinde nesetkali. Osobní rozhovor tam má pro 69 procent Čechů větší hodnotu než komunikace na sociálních sítích.
|
Bernard sklidil vlastní chmel pro letošní speciál, chmelnice nese jméno sládka Vávry
„Česká republika je zemí piva a máme v pivu obrovskou tradici. Poslední vývoj ale není příliš veselý,“ uvedl Bernard. Podle něj se spotřeba piva na osobu snížila ze 161 litrů na 121 litrů ročně, tedy zhruba o čtvrtinu.
Problém vidí hlavně v hospodách a restauracích. Zatímco dříve se podle něj přibližně polovina piva vypila v gastronomii, nyní je to 28 procent. Pivovar Bernard v hospodách a restauracích prodává 63 procent svého piva.
„Restaurace a hospody skutečně mají vážné problémy,“ řekl Bernard. Za poklesem podle něj stojí několik faktorů, mimo jiné dřívější zavedení elektronické evidence tržeb, zákaz kouření v restauracích, pandemie covidu, nedostatek personálu, inflace, růst cen energií i zvýšení DPH u čepovaného piva z deseti na 21 procent.
Lidé také do hospod chodí méně. Pokud se nezapočítají návštěvy kvůli obědu, alespoň jednou měsíčně do nich zavítá přibližně třetina Čechů. Téměř pětina do hospody nechodí vůbec a dalších 28 procent jen několikrát do roka.
|
Umíte pivo jen pít, nebo mu rozumíte? Dvacet otázek zaskočí i štamgasta
Podle průzkumu si 71 procent Čechů myslí, že klasických hospod ubývá. Dvě třetiny dotázaných zároveň souhlasí s tím, že s jejich zánikem mizí i místa pro osobní setkávání. „Mezi lidmi nad 55 let tento názor sdílí 73 procent respondentů, ve věkové skupině od 18 do 34 let je to 55 procent,“ uvedla k průzkumu Tereza Fridrichová, analytička NMS Market Research.
„Když se lidi přestanou potkávat, přestanou si i rozumět. Náš spot je také poselstvím. Je výzvou zvednout oči od mobilních telefonů, vystoupit z uzavřených sociálních a názorových bublin, jít mezi lidi a mluvit spolu,“ říká Bernard.
Příjemně strávený večer v hospodě přitom podle 82 procent Čechů nemusí být spojený s alkoholem. „Chceme, aby se lidé víc potkávali. Kdo nemá chuť na pivo, ať si dá nealko nebo limonádu. Hlavně ať nesedí každý večer doma sám,“ dodal Bernard.