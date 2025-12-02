Přes 80 procent lidí není spokojeno s dostupností bydlení, ukázal průzkum

  11:11
S dostupností bydlení v Česku není spokojeno 81 procent lidí. Téměř dvě třetiny lidí si nemohou pořídit vlastní bydlení ve svém regionu za dostupnou cenu. Skoro polovina dává na bydlení více než 30 procent svých příjmů. Vyplývá to z průzkumu agentrury STEM/MARK mezi 2500 respondenty, který představila realitní a investiční skupina Salutem Group.
Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového bydlení. Obyvatelé mají k dispozici recepci, wellness, fitness, coworking. (srpen 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ve svém a kompletně splaceném bydlení žije 38 procent Čechů. Další téměř pětina respondentů splácí hypotéku a skoro třetina Čechů bydlí v nájmu. „Pro téměř dvě třetiny Čechů je nemožné najít ve svém regionu cenově dostupné bydlení. Jako hlavní překážky uvádí lidé nejčastěji vysoké ceny nemovitostí se 79 procenty, nízké příjmy se 42 procenty nebo vysoké úroky hypoték s 25 procenty,“ komentoval výsledky průzkumu spoluzakladatel Salutem Group Jaroslav Ton.

Zvlášť zranitelní jsou mladí. U rodičů nebo ve sdíleném bydlení žije 38 procent lidí ve věku 18 až 29 let. Vlastní bydlení plánuje, ale finančně na něj nedosáhne, 61 procent mladých. Bez úspor je 29 procent mladých lidí.

Rozvoji bydlení podle průzkumu nejvíce brání byrokracie a zdlouhavá povolení nebo nevyužitý potenciál starých budov. Za klíč k rychlé dostupnosti bydlení vidí veřejnost rekonstrukce. Obnovu nevyužívaných budov považuje za lepší řešení než novou výstavbu 59 procent dotázaných. Téměř dvě pětiny Čechů si dokonce myslí, že by měl stát více rekonstruovat staré budovy pro zlepšení dostupnosti bydlení.

Lidé vnímají výrazné rozdíly mezi velkými městy a regiony. Přes tři čtvrtiny lidí uvádí, že dostupnost bydlení se mezi nimi zásadně liší. Proto by 38 procent Čechů zvažovalo stěhování do menších měst, pokud by tam našli dostupnější bydlení.

Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Jako nejbezpečnější investici považuje 39 procent Čechů vlastnictví nemovitosti. Avšak podle výsledků průzkumu nechává 43 procent respondentů své peníze stále na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu, a další dvě pětiny neinvestují dokonce vůbec. „Spousta lidí má pocit, že na nemovitosti jednoduše nedosáhne. Často proto, že se dívají jen na Prahu nebo velká města. Přitom právě regiony a rekonstrukce starších domů otevírají cestu k dostupnějším investičním příležitostem,“ doplnil Ton.

O investice do nemovitostí v regionech se podle průzkumu zajímá přes třetina Čechů a další desetina z nich nad tím aktuálně uvažuje. Jako hlavní motivaci považuje 64 procent lidí především nižší vstupní náklady, díky kterým je vstupní investice výrazně dostupnější. Dále lidé zmiňují vyšší procentuální výnos než ve velkých městech a stabilnější nájemní poptávku, která v regionech stojí spíš na dlouhodobých nájemnících než na krátkodobé fluktuaci.

