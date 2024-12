Vánoční dárky dorazí i na Štědrý den. V boxech počkají jen pár dní

„I v případě balíků předaných do přepravy po tomto datu vyvine Balíkovna maximální úsilí pro jejich včasné dodání v mezích stanovených poštovními podmínkami. U zásilek na adresu platí, že v případě nezastižení klienta na jeho adrese bude balík uložen v nejbližší možné Balíkovně s volnou kapacitou,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

„Pokud e-shop předá zásilku v pátek 20. prosince, přes 98 procent takových zásilek doručíme v pondělí 23. prosince zákazníkům na adresu nebo do kteréhokoliv z více než 6700 výdejních míst a boxů PPL,“ uvádí Petr Horák, šéf PPL CZ.

Internetové tržiště Alza uvádí, že zboží, které má skladem, se dá objednávat s doručením do Vánoc až do 22. prosince, a to včetně. Termín dodání bude případně prodloužen v závislosti na vývoji situace.

„Tento termín platí pro možnosti doručení do AlzaBoxů a naší pobočkové sítě. Díky vlastní infrastruktuře doručování nemusíme spoléhat na třetí strany, což nám umožňuje efektivně plánovat a zajistit spolehlivé dodání i v této výjimečné době,“ říká mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

Většina přepravců však doporučuje, aby nákupy v e-shopech nenechávali na poslední chvíli. „Pro zásilky směrované na domácí adresu nebo do zaměstnání doručíme s jistotou do Vánoc ty zásilky, které nám e-shop předá do přepravy nejpozději ve čtvrtek 19. prosince. Při doručení na výdejní místo nebo do boxu je termín ještě o den později, tedy v pátek 20. prosince,“ uvádí Pavel Včela, šéf GLS CZ.

Čas na vyzvednutí se zkrátil

Přepravci letos očekávají rekordní sezonu, co se týče doručených zásilek. Od přelomu listopadu narůstá počet objednávek a nejspíš se bude zvyšovat až téměř do Štědrého dne. Boxy jsou přeplněné a na výdejních místech se tvoří fronty. K novinkám proto patří zkrácení doby uložení. U některých zásilek je nutné dokonce do 24 hodin.

V Česku funguje téměř deset tisíc automatických výdejních boxů. Ovšem během vánočního objednávání dárků kapacita zdaleka nestačí. „Může se stát, že nebude možné vybrat si pro doručení preferovaný box, protože ty v atraktivnějších lokalitách budou zkrátka plné,“ upozorňuje obchodní ředitel společnosti Dodo Peter Menky.

V PPL Parcelshopech si zákazníci mohou zásilky vyzvednout do sedmi dnů od uložení, přičemž po uplynutí této doby se zásilka vrací odesílateli. „V PPL Parcelboxech je úložní doba nastavena na 72 hodin a u boxů třetích stran na 48 hodin od obdržení upozornění,“ uvedl Horák.

Zásilkovna od 7. listopadu do 19.prosince také zkrátila na výdejních místech dobu uložení. „Tu zkracujeme na čtyři dny, kdy je výdejní místo otevřené. Prodloužení je možné maximálně o dva dny na celkových šest. U Z-Boxů se nic nemění. Na vyzvednutí mají zákazníci dva kalendářní dny s jednodenním prodloužením,“ doplnila mluvčí Zásilkovny Tereza Kotková.

Také Alza přizpůsobila dobu uložení vánočnímu provozu. Ta se z obvyklých dvou dní smrskla na pouhý jeden. Doba uložení není ovšem na každém boxu stejná a odvíjí se podle vytíženosti.

„Ke každému AlzaBoxu přistupujeme individuálně a podle jeho vytížení upravujeme dobu pro vyzvednutí zásilek. Tento přístup nám umožňuje obsloužit co nejvíce zákazníků,“ doplnila Čeřovská.

Ve výdejních boxech One by Allegro zásilka na příjemce čeká 48 hodin od doručení, polský e-shop tak lhůtu nezkrátil. Stejnou dobou pro vyzvednutí disponuje i Balíkovna.

Jeden z vrcholů množství doručených zásilek přepravci očekávají vtýdnu od 16. prosince, tedy po termínu prosincových mezd. Spousta firem totiž vyplácí vánoční prémie.

„Počítáme s tím, že v letošní vánoční sezoně přepravíme více zásilek než loni. Reálné mzdy letos začaly růst a domácnosti jsou připraveny utrácet,“ říká Včela z GLS.

Také Zásilkovna očekává rekordní sezonu. „Minulý rok bylo nejsilnějším dnem pondělí 18. prosince svíce než 880 tisíci zpracovaných zásilek. Tento denní rekord jsme již překonali před začátkem sezony,“ uvedla mluvčí Zásilkovny Tereza Kotková.

Pracovníků je dost

Doručovací společnosti se na vánoční sezonu připravují celý rok, jak po kapacitní, technologické, tak i po personální stránce. Během této doby společnosti počty kurýrů navyšují i o několik desítky procent.

„V rámci skupiny jsme nabrali přes 2 900 brigádníků. Nejčastěji se jedná o pozice řidičů, operátorů zákaznického centra nebo pracovníky depa. Celkově se jedná o navýšení zhruba 30 procent oproti minulému roku,“ uvedla mluvčí Zásilkovny Tereza Kotková.

Také přepravní společnost PPL do vánoční sezony vstupuje s 2 000 řidiči a 1 500 zaměstnanci. „Jelikož pro nás už hlavní sezona začala a počet zpracovávaných zásilek narůstá, máme počty našich kmenových a agenturních zaměstnanců i řidičů povětšinou stabilizované. Pokud nastane potřeba dalších pracovníků, jsme připraveni naše řady i posílit. Abychom obrovské objemy zásilek před vánočními svátky zvládli zpracovat, každoročně posilujeme náš provoz především o sezonní řidiče a manipulační pracovníky,“ komentuje šéf PPL Petr Horák.