Stoupá poptávka po přepravních paletách. Jejich ceny jdou rapidně nahoru

„Všechny společnosti, se kterými spolupracujeme, uvádí, že zažily ten nejlepší rok,“ zmínil Laszlo Horvath z americké univerzity Virginia Tech, který stojí v čele centra, jež se zabývá výzkumem a testováním obalových materiálů, palet a jednotkového zatížení.

Podle jeho odhadů obíhá po světě pět miliard palet, z toho devadesát procent je dřevěných a zbytek připadá na plastové, kovové či kartonové. V předpandemických dobách odhadovali experti růst globálního trhu s paletami na pět až sedm procent ročně. Teď však tempo nabírá na obrátkách.

Ani v České republice si výrobci palet na nedostatek práce nemohou stěžovat. Společně s vysokou poptávkou ale stoupají i ceny. „Navyšování cen palet za posledních devět měsíců je raketové a v dosavadní historii nevídané,“ říká Zdeněk Bouše, obchodní ředitel společnosti Klaus Timber, která se specializuje na výrobu palet a dřevěných obalů.

Důvodem je podle něj brutální zdražování vstupní komodity, a to kulatiny, řeziva i hřebíků. „Cena stoupá o desítky procent. Pozorujeme v této oblasti znaky býčího trhu a jsme si jisti tím, že zdražení ještě zdaleka nedosáhlo vrcholu,“ doplňuje Bouše.

Podobně to vidí i Tomáš Körner, vedoucí produktu Obaly Geis. „Dřevo jen za březen 2021 zdražilo o cca dvacet procent,“ zmiňuje. Ceny spojovacích materiálů podle jeho slov za první čtvrtletí letošního roku vzrostly zhruba o patnáct procent.

„Růst cen ovlivňuje i to, že Rusko od příštího roku chce podpořit místní průmysl a nebude vyvážet nezpracované dřevo,“ doplňuje Körner.

Dlouhé dodací lhůty

Zvýšená poptávka po vstupních komoditách má za následek prodlužování termínů jejich doručení. „Termíny se až nesmyslně prodlužují. Bohužel nás momentálně naši subdodavatelé staví do situace „ber, nebo nech být“. Kupujeme tedy, co zrovna je, jen abychom zajistili plynulou výrobu,“ vysvětluje Körner.



„Hřebíky prostě nejsou, dodací lhůty jsou hrozné. Normálně jsme měli hřebíky do druhého dne, dneska u některých položek spojovacího materiálu je čekací doba i dva měsíce,“ přidává svůj poznatek František Pospíšil, majitel společnosti Dřepos.

Cenné dřevo i ruce

Pospíšil zároveň upozorňuje i na možný nedostatek dřeva v České republice. „Dřevo v kulatině odjíždí třeba na Slovensko, nebo do Polska. Pokud stojíte u Vyškova nebo u Brna na dálnici a počítáte náklaďáky s polskými značkami, které to vyváží směrem nahoru, tak to je hrůza. A česká ruka na to vůbec nesáhne,“ komentuje Pospíšil.

„Dřevo se velkém vyváží i do USA a Číny, kde dramaticky roste poptávka po dřevu,“ doplňuje Körner.

Podle Tomáše Körnera je taková obchodní politika českých firem špatná. „Myslím, že by bylo rozumnější mu dát přidanou hodnotu v České republice a následně vyvážet výrobky, nebo alespoň řezivo, ale ne nezpracovanou kulatinu,“ podotýká.

České společnosti si rovněž stěžují na nedostatek zaměstnanců. „Lidí je málo. Mysleli jsme si, že když bude covid, nastoupí nějací číšníci, kuchaři, ale nepřišel nikdo. Asi jsou na kompenzacích. Takže to nás limituje,“ zmiňuje František Pospíšil.



Některým nezbývá nic jiného, než zaměstnávat pracovníky ze zahraničí. „Kdokoliv, kdo má vyšší vzdělání než základní školu, u nás moc dlouho nevydrží. Proto jsme závislí na agenturních zahraničních pracovnících,“ říká upřímně Tomáš Körner.