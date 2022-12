Rekordní objem zásilek doručují s kurýry i kolegové z kanceláří, pomoc si chválí

„Zapojování kolegů z kancelářských pozic do procesu doručování zásilek během předvánočního období u nás není nic neobvyklého. Někteří kolegové v Zásilkovně se do provozu sami aktivně hlásí, a to nejen během předvánočního období. Možnost být součástí provozu a potkat se s kolegy z jiných oddělení, je cenná zpětná vazba, zároveň to přispívá k celkové sounáležitosti a přátelské atmosféře ve firmě,“ řekl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Například v logistické firmě DODO si zaměstnanci na typických kancelářských pozicích zkouší kurýrskou profesi pravidelně. Díky tomu je totiž podnik schopný přizpůsobovat procesy tak, aby správně fungovaly a svým kurýrům co možná nejvíce zjednodušily práci.

„Letošní Vánoce i díky tomu zvládáme bez komplikací. Oproti stejnému období v loňském roce máme navíc kurýrů dostatek. I do budoucna ale u nás bude platit, že v případě potřeby zasednou za volant i zaměstnanci z kanceláří, a to proto, aby pomohli svým kolegům v provozu,“ okomentoval situaci pro iDNES.cz provozní ředitel DODO Group Martin Marek.

Objem balíků, který firmy v České republice letos před Vánocemi denně připraví, se pohybuje v řádu několika stovek tisíc kusů. V Zásilkovně dosáhli letos 19. prosince nového rekordu a přepravili celkem 817 tisíc zásilek za jediný den. „Při takto velkých objemech musí být naše technologická infrastruktura stabilní, v posledních letech jsme do ní investovali stovky miliónů korun,“ řekl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Zaměstnanci z kanceláří letos vypomáhali také ve firmě DPD a i tam hlavně kvůli tomu, že někteří jejich kolegové bojovali s nepříjemnými nemocemi. „Před pár dny u nás vypomáhali i kolegové z kanceláře, a to při osobním odběru zásilek na depech. Šlo o jednorázové vykrytí kvůli nemoci a nepříznivému počasí, které z pohledu naskladnění způsobilo nahromadění většího počtu zásilek. Zásah vyšší moci se bohužel dopředu naplánovat nedá,“ uvedl pro iDNES.cz generální ředitel DPD Miloš Malaník.