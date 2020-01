1:00 , aktualizováno 1:00

Jeden z největších českých hotelových řetězců vstupuje do zahraničí. „Do pěti let chceme provozovat dvakrát více hotelů než dnes a mít pětihvězdičkový hotel v pražském centru,“ říká Gorjan Lazarov, generální ředitel Orea Hotels. Praha by se podle něj neměla profilovat jako levná destinace.