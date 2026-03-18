Dovednosti, které mění budoucnost. Brno se promění v arénu mladých talentů

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Robotika a kyberbezpečnost, ale i tradiční kovářství nebo precizní puškařství. Brněnské výstaviště se ve dnech 26. až 28. března promění v centrum národního mistrovství CzechSkills. Mladí profesionálové zde ukážou, že špičkové řemeslo a technologie nejsou jen prací, ale prestižní kariérou, která otevírá dveře k úspěšné budoucnosti.
Národní mistrovství odborných dovedností CzsechSkills se uskuteční 26.–28. března 2026 na Výstavišti Brno | foto: CzechSkills

Seznam oborů na CzechSkills 2026
9 fotografií

Národní mistrovství CzechSkills 2026 není pouze přehlídkou zručnosti, je to pohled do budoucnosti strategicky nenahraditelných profesí. Na brněnském výstavišti se jednou za dva roky potkávají ti nejlepší z nejlepších, aby v náročných disciplínách potvrdili, že poctivé řemeslo má v moderní ekonomice své nezastupitelné místo.

„Investice do odborného vzdělávání je investicí do prosperity celé země. Musíme začít mluvit velmi vážně o profesích, bez kterých by společnost nemohla fungovat,“ zdůrazňuje Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR, která je národním koordinátorem soutěže.

Milimetry, kreativita i kyberbezpečnost

Program mistrovství reflektuje aktuální trendy, kdy se tradiční rukodělná práce potkává se špičkovými technologiemi. Návštěvníci uvidí v akci profesionály ve věku 17 až 24 let v rámci 12 soutěžních a 26 ukázkových oborů – od zručných cukrářů a kovářů až po specialisty na kyberbezpečnost či digitální technologie.

Program CzechSkills

Právě pestrost profesí je pro CzechSkills klíčová. Poprvé se jako ukázkový obor představí zedník. „Je to nejdůležitější osoba na stavbě. Bez něj se žádná moderní stavba nepostaví a lidé zde uvidí, kolik odbornosti se skrývá za zdánlivě jednoduchou prací,“ říká Drahoslav Matonoha, předseda Cechu zedníků ČR.

Další unikátní dovedností bude puškařství, které kombinuje strojírenskou techniku s uměním. „U tohoto řemesla rozhoduje trpělivost a vytrvalost. Vidět precizní ruční práci takto zblízka je velký zážitek,“ doplňuje odborný garant Josef Korčák.

Vysoké nároky na detail provázejí i další disciplíny. Například u malířů rozhoduje preciznost v každém detailu. „Budeme fládrovat dřevo, dělat imitaci mramoru a malovat loga. Rozhodují milimetry i kreativita,“ vysvětluje garant oboru Pavel Žatečka za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů. Zcela jiný typ dovedností pak vyžaduje Mechatronika a Průmysl 4.0, kde soutěžící propojují mechaniku, elektroniku a IT. „Tady hrajeme o budoucnost českých firem. Soutěžící řeší úkoly odpovídající realitě dnešních provozů,“ uzavírá Aleš Kocina ze společnosti FESTO.

Interaktivní sekce a známé tváře

U vybraných oborů si návštěvníci budou moci některé činnosti vyzkoušet na vlastní kůži, od výroby dřevěné stoličky, vázání květin až po stavění zdi z cihliček. v trolejbusu. Připraveny budou také netradiční aktivity, jako soutěž v mopování, popelářský hantec či interaktivní trenažéry řízení autobusu, trolejbusu a šaliny. Na akci se návštěvníci mohou potkat s hercem a komikem Pavlem Liškou nebo s youtuberem a komentátorem Xnapym.

Brána k mezinárodní kariéře

CzechSkills otevírá dveře k mezinárodnímu uznání. Ti nejlepší z brněnského klání získají šanci reprezentovat zemi na evropské soutěži EuroSkills 2027 v Düsseldorfu. Mistrovství však myslí i na příchozí veřejnost.

CzechSkills v kostce

  • Termín a místo: 26.–28. března 2026, Výstaviště Brno.
  • Organizace: Národním koordinátorem je Hospodářská komora ČR na základě pověření MŠMT. Akce probíhá ve spolupráci s cechy, odbornými školami a zaměstnavateli.
  • Partneři: Národním partnerem je Letiště Praha. Hlavními partnery jsou Výstaviště Brno, Art 4 People, Notino a Kaufland. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize a Český rozhlas.
  • CzechSkills je součástí mezinárodního hnutí WorldSkills Europe

Dovednosti, které mění budoucnost. Brno se promění v arénu mladých talentů

Advertorial
Národní mistrovství odborných dovedností CzsechSkills se uskuteční 26.–28....

Robotika a kyberbezpečnost, ale i tradiční kovářství nebo precizní puškařství. Brněnské výstaviště se ve dnech 26. až 28. března promění v centrum národního mistrovství CzechSkills. Mladí...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.