Předmýváním nádobí vyplýtváme ročně tři miliardy litrů vody, zjistil průzkum

České domácnosti vyplýtvají předmýváním nádobí před jeho vložením do myčky přes tři miliardy litrů vody ročně. Odpovídá to objemu, který by naplnil největší české přírodní jezero na Šumavě, Černé jezero. Vyplývá to z analýzy společnosti Ipsos pro značku Finish. Češi by podle průzkumu ocenili více vzdělávání v oblasti hospodaření s vodou.