náhledy
Pražský hrad byl loni opět nejnavštěvovanějším turistickým místem v Česku. Podívejte se, jak si vedly další významné cíle, kam směřují kroky výletníků.
Autor: Profimedia.cz
Na Pražský hrad zavítalo přes 2,7 milionu návštěvníků, což je o zhruba 6,5 procenta více než předloni. K nejvýznamnějším místům areálu patří bezesporu katedrála sv. Víta a Zlatá ulička.
Autor: Profimedia.cz
Druhé místo obsadila pražská zoo, kterou loni navštívilo 1,44 milionu lidí. Kromě populárních goril či ledních medvědů je známá také projektem návratu koní Převalského do volné přírody v Mongolsku a nově i v Kazachstánu.
Autor: Profimedia.cz
Třetí místo obsadil AquaPalace Praha, který loni navštívilo 1,19 milionu lidí. Návštěvníky láká 450 metrů dlouhá divoká řeka, nejdelší tobogán v Česku i rozsáhlý Saunový svět.
Autor: aquapalace.cz
Dolní Vítkovice patří k nejvýznamnějším industriálním památkám v Česku. Někdejší komplex dolu, koksovny a vysokých pecí, přezdívaný „Ostravské Hradčany“, je zapsán na seznamu Evropského kulturního dědictví. Loni areál navštívilo 1,04 milionu lidí a památka tak získala čtvrté místo.
Autor: Profimedia.cz
Pátou příčku obsadil Aqualand Moravia, který loni navštívilo 886 tisíc lidí. Největší vodní park na jižní Moravě nabízí termální bazény, adrenalinové tobogány i odpočinek s výhledem na krajinu Pálavy a Novomlýnské nádrže.
Autor: Aqualand Moravia
Zoo Zlín obsadila šesté místo s návštěvností 812 tisíc lidí. K největším lákadlům patří Zátoka rejnoků, kde si mohou návštěvníci mořské rejnoky nejen prohlédnout, ale také pohladit nebo nakrmit. Součástí areálu je i historický zámek Lešná.
Autor: Profimedia.cz
Na sedmém místě se umístil Safari Park Dvůr Králové, který loni navštívilo 684 tisíc lidí. Návštěvníci zde mohou projet několikakilometrové safari mezi volně se pohybujícími africkými zvířaty, a to vlastním autem nebo speciálním Afrika Truckem.
Autor: Profimedia.cz
Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem letos dosáhl významného úspěchu. Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského, které zde chovali, se vrátila do své domoviny v Keni.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zoo Ostrava obsadila osmé místo s návštěvností 621 tisíc lidí. K oblíbeným atrakcím patří Safari Express, který návštěvníky vozí mezi stády afrických a asijských kopytníků. Součástí areálu jsou také rozsáhlé přírodní expozice a botanický park.
Autor: Profimedia.cz
Do Židovského muzea na devátém místě v Praze loni zavítalo 542 tisíc návštěvníků. Areál v Josefově propojuje historické synagogy se Starým židovským hřbitovem, kde se po staletí pohřbívalo do několika vrstev nad sebou. Na malé ploše tak vzniklo jedno z nejpozoruhodnějších židovských pohřebišť v Evropě.
Autor: Profimedia.cz
Do Adršpašských skal na desátém místě loni zamířilo přes 512 tisíc návštěvníků. Labyrint pískovcových věží a soutěsek láká milovníky přírody i filmaře. Právě zde se natáčely některé scény z Letopisů Narnie včetně průchodu úzkou Myší dírou.
Autor: Profimedia.cz