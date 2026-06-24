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Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?
Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....
Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun
S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...
Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun
Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...
Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu
Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...
Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel
Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...
Po prvním gólu se přestávaly objednávat panáky. Takto se fandilo v pražské hospodě
Třetí zápas české reprezentace na mistrovství světa sledovali fanoušci po celé republice. Redaktor iDNES.cz tentokrát zamířil do Karlínské pivnice U Zábranských, kde se lidé začali scházet už kolem...
Traficon MINI je moderní prodejna, kde se neztratíte a najdete své oblíbené produkty
Ne každý obchodní prostor má odpovídající velikost pro standardní prodejní koncept. Jenže mnohé menší prodejny jsou na atraktivních místech a dokážou obsloužit velké množství zákazníků. Proto...
Velká očekávání, slabá realita. Hotely hlásí během mistrovství prázdné pokoje
Miliardové příjmy z cestovního ruchu, přeplněné hotely i restaurace. Taková byla očekávání pořadatelských zemí ještě krátce před začátkem letošního fotbalového mistrovství světa. Realita je však...
Plyn z Kataru se vrací na trh. Burza zlevňuje, zákazníci si počkají
Situace na trzích s plynem a elektřinou se po dohodě Spojených států s Íránem na ukončení konfliktu na Blízkém východě zklidnila. Z cen postupně začala mizet takzvaná riziková přirážka. Brzké...
Čína posiluje vliv. Díky jüanu získává stále větší kontrolu nad světovým obchodem
Čína se snaží oslabit dominantní postavení amerického dolaru ve světové ekonomice. Díky rostoucímu využívání jüanu a alternativních platebních systémů mohou země jako Írán nebo Rusko snáze obcházet...
Deset let po brexitu. Británie stále doplácí na odchod z EU, tvrdí ekonomové
Od referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie uplynulo deset let. Brexit, který měl podle tehdejších zastánců Spojenému království přinést větší prosperitu i svobodnější obchod, podle...
Horkovod z Dukovan zafixuje teplo na dnešních cenách, plynové kotelny postupně skončí
Stabilní cenou tepla pro Brňany argumentují příznivci více než dvacetimiliardové investice do horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu však vůbec poprvé městská firma Teplárny Brno, která...
Spouští se centrální evidence psů. Chovatelé si připlatí, hrozí jim vysoké pokuty
Od 1. července 2026 začne platit povinnost chovatelů registrovat své psy v centrální evidenci. Pokud tak neudělají, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun, pokud by šlo o právnickou osobu tak až 300...
Britská energetická síť je pod tlakem. Úřad varoval před nedostatkem elektřiny
Velká Británie vydala neobvyklé letní varování před napjatou situací v dodávkách elektřiny. Provozovatel britské přenosové soustavy National Energy System Operator (NESO) upozornil, že ve středu...
Některé zboží si teď raději neobjednávejte. Ve výdejních boxech mu hrozí zkáza
Potravinářská komora ČR varuje před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí...
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Penny Market dostal maximální pokutu za špatné slevy. Není to první prohřešek
Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu pět milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Mluvčí Penny...
Z Přemyšle přes Česko do Frankfurtu. Leo Express spouští vlak napříč Evropou
Dopravce Leo Express od čtvrtka spustí nové mezinárodní spojení mezi německým Frankfurtem, Prahou, Bohumínem a polským městem Přemyšl. Kvůli čekání na povolení v Polsku zatím úsek mezi Bohumínem a...