Soutěž World Travel Tech Awards je mladší sestrou již déle etablované World Travel Awards, která letos slaví 32. výročí. Na rozdíl od ní se ale zaměřuje pouze na ocenění v oblasti cestovních technologií.
Prahu předčilo jen mezinárodní letiště v Hongkongu, které se z hlediska webového rozhraní umístilo jako první na celém světě.
Letiště Václava Havla tak titul přebírá po letišti ve švýcarském Zurichu, které bylo držitelem od minulého roku. Ocenění za nejlepší světový web letecké společnosti si letos připsaly Qatar Airways.
Galavečer se však netýkal pouze segmentu letectví. Platforma Booking vyhrála první cenu pro nejlepší aplikaci pro rezervaci ubytování na světě. V další kategorii uspěla například Dubaj, která si odnesla cenu za nejlepší destinaci pro chytrý cestovní ruch na světě.
„Byla to neuvěřitelná událost tady v pozoruhodném království Bahrajn. World Travel Tech Awards měly tu čest ocenit značky, které jsou vynikajícími příklady excelence ve svém oboru. Gratuluji každému z nich,“ uvedl výkonný ředitel soutěže Mike Sawicki.
Seznam všech oceněných za rok 2025 naleznete zde.
Společnosti podnikající v odvětví cestovních technologií se do jednotlivých kategorií nominují sami. Za přihlášku musí zaplatit 499 liber, poplatek se jim strhne ale pouze v případě výhry. Porota sestává odborníků z oboru i běžných spotřebitelů, kteří hlasují online.