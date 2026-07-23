Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že noví akcionáři by letišti pomohli s dalším rozvojem, zatímco menšinoví vlastníci ČEZ podle něj rozvoj skupiny brzdí. Letiště je podle Babiše strategickým aktivem, které by stát i po uvedení části společnosti na burzu nadále kontroloval.
Záměr uvést podíl Letiště Praha na burzu premiér avizoval už dříve. Odbory pražského letiště jsou nyní ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Nejistotu mezi zaměstnanci ale vyvolala i dřívější Babišova vyjádření o částečné privatizaci. Ministryně financí Alena Schillerová pak v úterý po setkání s odboráři uvedla, že tento záměr nyní není aktuální a že by pro takový krok muselo existovat ekonomické odůvodnění.
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„Ta úvaha je o tom, že bychom udělali IPO (Initial Public Offering neboli primární veřejná nabídka akcií) přibližně na 40 procent a uvidíme jak se to bude vyvíjet. Ale pokud k tomu přistoupíme, a já si myslím, že ano, tak bychom to směřovali někam na rok 2028,“ uvedl Babiš na dotaz ČTK.
Dříve oslovení ekonomové a analytici sdělili ČTK, že případný prodej až 40procentního podílu v Letišti Praha by mohl státu přinést zhruba 25 miliard korun. Zároveň by se ale stát vzdal části budoucích dividend. Podle nich by nabídka akcií dávala ekonomický smysl pouze tehdy, pokud by stát výnos využil na dlouhodobé investice nebo financování strategických projektů. Pokud by šlo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují experti takový krok za nevhodný.
Pražské letiště v zisku
Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce podle programového prohlášení také zestátnit ČEZ, tedy vykoupit zhruba 30procentní podíl od minoritních akcionářů. Přibližně 70 procent společnosti už nyní vlastní stát. Vláda tento krok odůvodňuje potřebou uvolnit skupině ruce pro další investice.
ČEZ po schválení akcionáři na letošní valné hromadě založil dceřinou společnost ČEZ Energy, do níž chce vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování s energiemi i energetické služby. Ve firmě si ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům.
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Rozdíl mezi vykoupením podílu ČEZ a uvedením podílu pražského letiště na burzu je podle Havlíčka zásadní. Minoritní akcionáři energetické skupiny podle něj totiž brzdí další rozvoj společnosti, jelikož jim záleží na výdělku z akcií namísto investic do energetické bezpečnosti. Uvedení části akcií letiště na burzu by ale naopak pomohlo k jeho dalšímu rozvoji, míní.
Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské Letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) stoupl v roce 2025 také o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Stát jako jediný akcionář Letiště Praha ponechá firmě 80 procent z loňského čistého zisku, oznámila v červnu Schillerová.
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23. července 2026