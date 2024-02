Pražská plynárenská od března zlevní energie. Ceníky snižují i další dodavatelé

Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi největší tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektřinou zásobuje asi 445 000 odběrných míst. V roce 2022 a na začátku roku 2023 firma ceny naopak několikrát zvýšila, důvodem byla energetická krize a rostoucí ceny plynu na energetickém trhu.

Podobně postupovali i další dodavatelé, ceny některým lidem stouply o stovky i tisíce korun, stát zavedl cenový strop. Platit přestal na konci loňského roku, důvodem bylo zklidnění situace na trhu.

Podle Pražské plynárenské by od března domácnost, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody s roční spotřebou kolem čtyř megawatthodin (MWh), měla oproti dosavadním cenám ušetřit zhruba 750 korun ročně. Domácnosti v bytě, které s plynem i topí a mají spotřebu kolem 11 MWh, by měly ušetřit přes 2000 Kč ročně. Domácnost v rodinném domku se spotřebou kolem 25 MWh za rok by měla měla snížit výdaje asi o 4689 Kč.

Za poslední rok jde o v pořadí čtvrté snížení prodejních cen plynu u Pražské plynárenské. Obchodní složka ceny, kterou určuje dodavatel, od té doby klesla o 44 procent. Se započtením regulované složky určované Energetickým regulačním úřadem, která od letoška o desítky procent vzrostla, jde o meziroční pokles v průměru o 24 procent, uvedla firma.

Ceníky od začátku letošního roku postupně snižují i další dodavatelé. Společnost ČEZ od poloviny února zlevnila své fixované produkty v průměru o několik stovek korun za MWh. V řádu stokorun za MWh zlevnilo plyn letos také innogy, E.ON nebo epet. Někteří dodavatelé se zlevňováním vyčkávají, mimo jiné proto, že produkty nakoupili s předstihem za vyšší ceny.

Snižování cen je důsledkem postupného poklesu cen elektřiny a plynu na energetickém trhu. Cena ročního kontraktu na plyn na nizozemské burze, který je určující pro cenový vývoj pro konečné zákazníky, letos v lednu klesla o 11 procent. Cena elektřiny na burze v Lipsku k dodání v příštím roce klesla o 12 procent.

Pražská plynárenská v předloňském roce zaznamenala zisk po zdanění 639,8 milionu korun. Meziročně si tak polepšila téměř o 19 procent. Ještě výrazněji stouply tržby společnosti, a to z předloňských 17,1 miliardy korun na 32,5 miliardy korun.