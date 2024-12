Pražská plynárenská opět snižuje svým zákazníkům prodejní cenu zemního plynu

Co to znamená pro domácnosti? Ukažme si to na příkladech. Pro ty, kdo bydlí v bytě a využívají zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení s ročním odběrem 11 MWh, dojde v rámci neregulované „komoditní složky“ ceny zemního plynu ke snížení ročních nákladů o 998 korun. Pro domácnost v rodinném domě, která využívá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení s ročním odběrem 23 MWh, pak dojde v rámci neregulované „komoditní složky“ ceny zemního plynu ke snížení ročních nákladů o 2087 korun.

„Naše prodejní ceny patří dlouhodobě mezi nejnižší na tuzemském trhu. V tomto trendu chceme nadále pokračovat i v příštím roce. V rámci tohoto již pátého snížení našich prodejních cen zemního plynu v řadě, chceme našim zákazníkům do určité míry kompenzovat navýšení regulované složky ceny plynu, vyhlášené Energetickým regulačním úřadem pro příští rok. Pro zákazníky připravujeme i další výhodné cenové produkty, které jim budeme postupně představovat“, uvedl Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské.

Kompletní ceníky budou, stejně jako informace o nabídce dalších produktů a služeb Pražské plynárenské, k dispozici na www.ppas.cz , v rámci Zákaznických center nebo lze získat informace na Zákaznické lince 267 175 333.

Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií. Jedná se o českého dodavatele energií, jehož prioritou je poskytovat svým zákazníkům profesionálně, spolehlivě a s nadstandardní péčí moderní produkty a služby s přidanou hodnotou. Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla a souvisejících komplexních služeb a je partnerem HMP pro naplňování Klimatického plánu HMP.