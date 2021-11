Pražská plynárenská umožní klientům v režimu DPI úpravu záloh

„Pražská plynárenská je připravena v případech, kdy se někteří odběratelé zemního plynu aktuálně setrvávající v režimu dodavatele poslední instance dostanou v rámci souvisejících plateb do neúnosných finančních problémů, řešit jejich situaci individuálně na základě jednotlivých žádostí. To se týká i případného snížení výše záloh u těch odběratelů, kteří o uvedené budou mít sami zájem, protože nepředpokládáme, že by tento krok vyhovoval každému,“ uvedla firma v tiskové zprávě.

Pro žádosti o úpravu záloh zřídila Pražská plynárenská emailovou adresu reklamaceweb@ppas.cz.

Snižování záloh však sice může krátkodobě klientům ve finanční tísni získat čas, dlouhodobě však problém nevyřeší. Proto odborníci i samotní dodavatelé poslední instance upozorňují odběratele, aby si co nejrychleji našli vybrali standardní tarif a přešli na klasické dodávky.

V závěru roku se navíc do záloh a cen promítnou dvě státem připravená opatření. Zálohy v režimu DPI budou v listopadu sníženy o padesát procent a v prosinci o čtyřicet.

Vláda navíc rozhodla o vynulování daně z přidané hodnoty na elektřinu a plyn pro listopad a prosinec. Pro energie nyní platí sazba 21 procent.

A právě kvůli odpuštěné DPH Pražská plynárenská nedoporučuje odběratelům odkládat či neprovádět úhradu předepsaných zálohových plateb nebo je snižovat.

„Připraví se tím o výhodu z dočasně prominuté DPH a v konečném efektu tím situaci nijak nevyřeší, ale naopak spíše zkomplikují. V případě nedostatečných zálohových plateb, reálně nepokrývajících spotřebu plynu v režimu DPI, lze totiž následně očekávat vysoký nedoplatek v konečném vyúčtování. Tento nedoplatek bude navíc navýšen o již výše zmíněné DPH, které by odběratelé při včasné a úplné úhradě záloh platit nemuseli,“ varuje firma.