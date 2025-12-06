Zemního plynu je dostatek a pořád se ve světě objevují nová velká naleziště. „Evropská unie nyní říká, že po roce 2040 bude chtít zakazovat plyn. Myslím si, že Evropa se po tomto roce a dokonce ani po roce 2050 bez plynu neobejde,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES šéf Pražské plynárenské Baleka.
Jste připraveni na zimní sezonu, jaké jsou stavy zemního plynu ve vašich zásobnících?
Plynu máme dost. Letos jsme nakoupili asi o 8,5 procenta více do zásobníků než na loňskou zimní sezonu a naplněnost máme skoro 90 procent. A jako jedni z mála na trhu ještě do zásobníků plyn stále vtláčíme. Počítáme s tím, že ještě do konce roku je budeme plnit, teprve poté z nich začneme čerpat.
Ludvík Baleka
Předsedou představenstva Pražské plynárenské byl zvolen na konci srpna 2023. Členem koncernu je od února 2018.
Energetice se věnuje celý profesní život. Pracoval pro společnosti MND a ČEZ.
V letech 2009 až 2011 například vyjednával pro ČEZ dlouhodobé a nestandardní kontrakty plynu, elektřiny a emisních povolenek.
Vystudoval VUT v Brně.
Nakolik jsou naplněny zásobníky plynu v Česku a v Evropě ve srovnání s loňskem?
Zásobníky plynu v České republice jsou momentálně naplněny na 86 procent. Celá EU je naplněna na 77,5 procenta, což je méně než před rokem.
Jaký je důvod tohoto stavu a představuje to pro Evropu nějaký závažný problém?
Je to dáno tím, že část léta byly letní ceny plynu vyšší než zimní, čili nebyla motivace plyn do zásobníku nakupovat a začalo se s tím později. Pro nás to problém nepředstavuje, máme naplněno na 90 procent, a jak už jsem uvedl, stále plníme. Ale obecně i těch 77 procent spolu s dovozem by mělo stačit, může to však způsobit do budoucna tlak na růst ceny.
Nejvíce podzemních zásobníků plynu se v rámci České republiky nachází na území Moravy. Můžete si vybírat, do kterého právě vtláčíte vámi nakoupený plyn?
V Česku jsou v podstatě dvě společnosti, které vlastní zásobníky, jednou je MND Gas Storage a druhá je Gas Storage CZ, která jich má více. V rámci diverzifikace nakupujeme kapacitu jak u jedné firmy, tak i u druhé, přičemž každá má ty zásobníky trošku jiné. Funguje to však na bází virtuálního zásobníku, takže my v podstatě nevíme, do kterého přesně je ten náš plyn v daný moment vtláčen. Podobný princip se aplikuje, když se plyn těží. Záleží však, jaké toky převažují.
Místa, kde se nacházejí zásobníky plynu, jsou známá. Nicméně zvyšuje se v poslední době nějak jejich ochrana?
Obecně plynárenské soustavy spadají do kritické infrastruktury, takže co se týče provozu, máme různé stupně zabezpečení, mezi které patří kamerové systémy, různá čidla, mechanické zábrany a další pojistky. Nemohu sdělit podrobnosti, jak jsme zajištěni, z bezpečnostních důvodů nejde o veřejné informace.
Zásobníky plynu se nacházejí v podzemí v hloubce jeden kilometr i více. Hypoteticky by při nějakém útoku mohlo dojít k poničení nadzemní technologie, ale ta je třeba i kilometr bokem od skutečného místa zásob plynu pod zemí. Navíc ta zařízení mají pojistky na uzávěry plynu. Kdyby se nahoře něco stalo, tak se ten plyn, který je v nadzemní části, odpustí a spálí, plyn zůstane jen a pouze v trubkách pod zemí, a zásobník by se tím bezpečně uzavřel. Veškerá tato zařízení jsou dobře zajištěna a neustále se sledují.
Koncem listopadu jste podepsali desetiletý kontrakt s norským těžařem. Proč právě společnost Equinor?
Magistrát hlavního města Prahy jakožto náš stoprocentní majitel schválil v roce 2022 strategii, že bychom měli mimo jiné přejít na dodávky neruského plynu. Na začátku jsme vytipovali potenciální těžaře a také možnosti dovozu LNG neruského plynu. Jednali jsme například i v Kazachstánu, ale ukázalo se, že v těchto končinách je to výrazně složitější. Postupem času jsme se soustředili už jenom na rozhovory s norským těžařem. Jednání jsme vedli více než tři roky. Firma Equinor je velmi spolehlivý a bezpečný partner a jsme rádi, že se nám tento kontrakt povedlo uzavřít. Jde zároveň o největšího těžaře plynu a ropy na moři. Budeme mít jistotu a garanci dodávek přímo z jejich největšího vrtu Troll. Když bude v odstávce, budou nám poskytovat plyn z jiných vrtů. Plyn k nám bude proudit potrubím, které vede pod mořem a poté přes Německo.
Kvůli válce na Ukrajině se však čím dál více plynu dováží ve zkapalněné formě LNG loděmi. Je využívání potrubí na ústupu?
Je pravda, že LNG (zkapalněný) plyn se doveze loděmi, nicméně v přístavu se musí regazifikovat a poté se vtláčí do normálního potrubí a tím potrubím putuje do České republiky již ve stavu klasického zemního plynu. Takže je to víceméně jedno, jestli doputuje potrubím pod mořem z Norska nebo je dopraven LNG lodí do některého z terminálů a pak opět pokračuje dál funkčními plynovody.
Jak odhadujete ceny plynu v příštím roce? Budou mít pokračující boje na Ukrajině na ně vliv?
Ceny plynu na trhu klesají, a když se podíváme na predikce na příští rok, tak tento trend pokračuje. Většina dodavatelů poskytuje roční, dvouletý nebo tříletý fixovaný produkt, přičemž ten tříletý fixovaný je nejlevnější, protože už zohledňuje budoucí předpoklad nízké ceny. Je otázka, kdy ta válka skončí. Pokud se tak stane, tak opravu infrastruktury bych odhadoval minimálně na rok nebo rok a půl a poté, když začne téct do Evropy opět ruský plyn, tak by mohl být tlak na cenu této komodity ještě větší.
Čili předpokládáte, že ruský plyn znovu začne proudit do Evropy, pokud konflikt skončí?
Myslím, že ano, ale rozhodně ne v tak velkém množství, jak tomu bylo dříve, protože bude pořád brán jako nestabilní zdroj. Technologicky to taky bude problém, protože v evropské části Ruska jsou těžební vrty velmi staré, některé už byly uzavřeny a mnohé již těžbu neobnoví. Kvůli sankcím se tam nesměly vyvážet technologie, a i když tamní plyn v podstatě z té země vycházel skoro samovolně, když se zavře, tak obnovení těžby, navíc se starou technologií, je velmi těžké.
Těžební kapacita v evropské části Ruska bude rozhodně nižší, než byla před válkou, čili ani fyzicky by Rusko nemělo být schopné dodávat stejné množství plynu do Evropy, jako tomu bylo dříve.
Plyn neustále řeší sousední Slovensko, ale také Maďarsko. Jaké mají možnosti tyto země, a to právě vzhledem k situaci na Ukrajině?
Velká část infrastruktury na Ukrajině je poničená a aktuálně není funkční. Takže dovoz plynu z Ruska přes Ukrajinu, což je důležité pro Slovensko, není fyzicky možný. Maďarsko je na tom trochu lépe, protože může brát plyn přes Turecko. Slovensko je závislé na tom, kolik plynu se dostane z Maďarska nebo přes Českou republiku. Přes nás již ruský plyn neteče, jde hlavně o dovezený plyn LNG případně z Norska.
Ta poničená infrastruktura se opravit dá, nicméně podmínkou je, aby ta válka skončila. Některé plynovody například využívali ruští vojáci i jako cestu, aby se dostali na ukrajinské území a poté mohli zezadu zaútočit. Nejde o velký prostor, to potrubí má v průměru půl metru.
Jak je nyní plynem zásobovaná Ukrajina?
Ukrajina má svoje zdroje, trošku se tam rozšířila těžba a zároveň kvůli válce klesla výrazně spotřeba, protože průmysl, a to především na východě, je v útlumu. Do Ukrajiny se nyní primárně dováží plyn přes Polsko, ale také tam proudí plyn ze Slovenska a z Maďarska. Teoreticky to může být i ruský plyn, ten, který jde přes Turecko, ale obchodně to určitě ruský plyn nebude. Do Maďarska aktuálně teče nejvíce plynu ze Srbska.
Objevují se nějací noví dodavatelé plynu, nebo hlavními vývozci zůstávají především Norsko, Spojené státy a Katar?
Plynu je ve světě dostatek a pořád se objevují nová velká naleziště třeba u Austrálie, ale také kolem Afriky, tam je jich taky docela dost. Nedávno byla objevena nová ložiska u pobřeží Izraele. Jde ale o to, zda existuje ekonomická motivace tento plyn vytěžit, protože vrt není levná záležitost. Nikdy nemáte stoprocentní jistotu, že když budete vrtat, tak zrovna navrtáte to ložisko úplně přesně, i když ta pravděpodobnost se výrazně zvyšuje. Na druhou stranu restrikce Evropské unie říkají, že musíme dekarbonizovat, a právě přehnaná očekávání z Bruselu mohou způsobit to, že některé firmy už nebudou tolik investovat do nových vrtů.
Do jaké míry hraje cenu vzdálenost, odkud se plyn dováží?
Když se vytěží například v Austrálii, tak odtud se vozí loděmi LNG. Nejvíce však stojí jeho zkapalnění, aby se z něj stal LNG. Samotný převoz je relativně levnější. Ano, každý kilometr něco stojí, ale většina nových moderních lodí LNG je poháněna právě tímto plynem, kdy LNG má teplotu –162 stupňů a jeho malá část se odpařuje. Náklady na cestu jsou menší než zkapalnění toho plynu a poté navrácení do jeho původní plynné podoby.
Se zemním plynem se v Česku počítá jako s přechodným zdrojem po odklonu od uhlí. Stihnou se však vybudovat nové elektrárny a teplárny, které by přešly na plyn, a hlavně, budou na to peníze?
To jsou dvě problematické otázky, protože první věc je, že při současných povolovacích procesech si myslím, že se to spíš nestihne. Otázkou je, proč na místě, kde stojí uhelná elektrárna, se musí dávat nové stavební povolení na novou plynovou elektrárnu.
Druhým problémem je, že současná Evropská unie nyní říká, že po roce 2040 bude chtít zakazovat plyn, a investoři si kladou otázku, zda v tomto případě bude návratnost jejich investice dostatečná. Je to docela riziko. Osobně si však myslím, že Evropa se po roce 2040, dokonce ani po roce 2050 při současných technologiích ve skutečnosti bez plynu neobejde.
Infrastrukturu na zemní plyn lze využívat i na tzv. zelený plyn. Jak vzdálená je tato budoucnost?
Bioplynové stanice již v Česku existují, jenže většina z nich ten zelený plyn nedodává do plynárenské soustavy, ale pálí jej třeba v kogeneračních jednotkách a vyrábí z něj elektřinu a teplo. Otázkou je, zda se změní jejich motivace, protože pokud ten plyn pálíte i v létě a vyrábíte tu elektřinu v létě, tak to teplo tak moc nepotřebujete. My budeme potřebovat ten plyn a tu elektřinu v zimních měsících, takže stát by měl bioplynové stanice pozitivně motivovat, aby si postavily čističku bioplynu a konvertovaly jej, aby jej mohly vtláčet do plynárenské soustavy a byla možnost jej uložit do zásobníků plynu, odkud se pak může čerpat v průběhu zimy.
Bioplynka ve Vyškově, která zpracovává gastroodpad, tak již činí...
V Praze to funguje taky, máme zde čističku odpadních vod, kde je bioplynová stanice, která čistí ten plyn a vtláčí ho do naší distribuční soustavy. Dokonce se zvyšuje i produkce. Funguje to, není to však všelék. Dá to nějaké procento, může to být přibližně 10 procent, kapacitně to však nenahradí všechen potřebný zemní plyn.
Minulý týden došlo v pražských Nuslích na vašem potrubí k úniku plynu. Dá se podobným haváriím předejít?
Incident způsobila cizí firma, která prováděla v místě stavební práce, přičemž narušila náš plynovod bagrem. Šlo o lidské pochybení. Stavebním firmám opakujeme, aby dodržovaly potřebné postupy, které jsou dány předpisy.
Poničený plynovod se našim technikům podařilo velmi rychle zajistit, potrubí tzv. zaškrtili, takže nedošlo k žádnému ohrožení a ani přerušení dodávek plynu odběratelům. Ten únik netrval dlouho. V podstatě do hodiny od nahlášení incidentu byl únik vyřešen. Ani v průběhu oprav nedojde k omezení dodávek plynu zákazníkům.
Přestože máte v názvu Pražská plynárenská, máte ambice se rozvíjet dál, do jiných regionů?
Co se týká dodávky elektřiny a plynu, tak máme zákazníky po celé České republice. Máme i spoustu teplárenských projektů, ale u těch se soustředíme hlavně na Prahu a Středočeský kraj. Od hlavního města Prahy máme za úkol konsolidovat veškerý teplárenský majetek, který je hlavního města nebo městských částí. Děláme ale třeba i EPC (Energy Performance Contracting) projekt na Slavii, kde mimo jiné realizujeme efektivní energetická řešení v rámci provozu plaveckého a zimního stadionu apod.
Začali jsme poskytovat také podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy, společnost ČEPS. V našich výtopnách máme kogenerační jednotky, takže když je potřeba elektřina, tak je využijeme. Anebo když je přebytek elektřiny v létě, tak ohříváme teplou užitkovou vodu, třeba elektrokotli, abychom využili energii ze sluníčka v létě a cenu tepla zlevnili.
Naplněnost zásobníků