Do Česka se zemní plyn dopraví plynovody pod mořem a přes Německo. Naleziště Troll se nachází v Severním moři, přibližně 70 km západně od norského Bergenu. „Pražská plynárenská tak získává přístup k renomovanému a stabilnímu zdroji zemního plynu, který plně odpovídá požadavkům na kvalitu podle tuzemských standardů. Vzhledem k původu a způsobu přepravy má také nízkou emisní stopu,“ zdůrazňuje společnost, která je ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Plyn dodávaný společností Equinor je výhřevnější než ten, který proudil do Evropy dříve z Ruska. Z jednoho metru krychlového plynu se díky tomu získá více energie. Norský plyn má často vyšší podíl vyšších uhlovodíků (jako je etan a propan) na úkor metanu, což právě vede k vyšší výhřevnosti.
Equinor je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních energetických společností a hlavní dodavatel energie do Evropské unie a Spojeného království se sídlem v norském Stavangeru. Její portfolio zahrnuje ropu a plyn, rafinované produkty, obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíková řešení. Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském kontinentálním šelfu a je jedním z největších provozovatelů těžby na moři. Má přibližně 25 000 zaměstnanců a kanceláře ve více než 20 zemích světa.
Jistota na deset let dopředu
Podle předsedy představenstva Pražské plynárenské Ludvíka Baleky podpis smlouvy významně posílí stabilitu a spolehlivost dodávek zemního plynu pro zákazníky Pražské plynárenské. „Svým rozsahem pokryje mimo jiné i značnou část celkové spotřeby domácností, které naše společnost zemním plynem zásobuje,“ řekl Baleka.
Primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda uvedl, že kontraktem bude zajištěn plyn pro pražské domácnosti na příštích zhruba deset let od silného a prověřeného partnera.
„Navíc ze země, která je naším spojencem. Je to spojení energetické bezpečnosti, odpovědnosti vůči Pražanům a jasného hodnotového zakotvení města na Západě. Když jsme v roce 2022 říkali, že se Praha musí postupně odstřihnout od ruského plynu, nebyla to jen politická věta. Smlouva s norským dodavatelem z ní dělá realitu,“ zdůraznil Svoboda.
Uzavření dohody ocenil pozitivně také generální ředitel společnosti Equinor Anders Opedal, podle kterého firma již nyní pomáhá zásobovat energií domácnosti a podniky v České republice. „Naše dodávky jsou podpořeny zdroji na norském kontinentálním šelfu, který je nejdůležitější energetickou oblastí Evropy. Tato dlouhodobá dohoda je dalším příkladem toho, jak se evropské energetické společnosti snaží získat evropský plyn z Norska, když chtějí svým zákazníkům zajistit energetickou bezpečnost,“ sdělil generální ředitel Opedal.
Pražská plynárenská patří mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií. Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí.