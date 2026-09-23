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Pražská plynárenská a E.ON zdražují

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  9:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Firmy E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen většinou v řádu stovek korun za megawatthodinu (MWh) se týká nových zákazníků. Firmy reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých měsících zdražovali i další dodavatelé.

E.ON měnil fixované ceníky v minulém týdnu. Od 16. září zvýšil ceny elektřiny se závazkem na dva či tři roky v průměru okolo 200 korun za spotřebovanou MWh. Ceny fixovaných tarifů plynu pak vzrostly od 60 do 163 korun za MWh.

Začala nová energetická krize, jiná než poslední. Jak sáhne do našich peněženek?

Společnost přitom v závěru léta některé své dlouhodobé tarify energií o několik stovek korun za MWh zlevnila. „O nabídku byl velký zájem a mnoho domácností si díky ní zafixovalo ceny na několik let za velmi dobrých podmínek. Od té doby však došlo k výraznému růstu velkoobchodních cen elektřiny a plynu, což ovlivnilo i podmínky, za kterých lze připravovat nové nabídky pro nově příchozí zákazníky,“ řekl ve středu mluvčí E.ON Roman Šperňák.

E.ON proto podle něj v návaznosti na aktuální situaci musel upravit ceníky pro nově příchozí zákazníky podobně, jako před ním upravovali nabídky další dodavatelé. Aktuální zvýšení cen se dotkne nových zákazníků, pro stávající klienty se nyní nic nemění, upozornil Šperňák.

Plynu je dost, ale bude drahý. A s ním se sveze i cena elektřiny

Pražská plynárenská zdražila své fixované tarify elektřiny a plynu od úterý. Cena elektřiny u nejběžnější sazby D02d vzrostla o 600 korun za MWh na jeden rok, u dvouleté fixace o 550 korun za MWh. Plyn na dva a tři roky zdražil přibližně o 100 korun za MWh, na jeden rok pak o 50 korun za MWh.

„Upravujeme ceny pouze u nových fixací, tzn. pro stávající zákazníky, v rámci již uzavřených smluv, žádné zvýšení cen aktuálně nepřipravujeme,“ uvedl mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. Dopad úpravy ceny tedy bude jen na nové fixace, které budou podle mluvčího i tak cenově patřit na trhu mezi výhodnější. „Důvodem úpravy je aktuální situace – nárůst ceny na velkoobchodních trzích,“ dodal.

Energie jako české dilema. Chceme nezávislost i ekologii, hlavně ale nechceme zdražení

Ceny energií od dodavatelů v posledních týdnech a měsících postupně rostou, důvodem je růst velkoobchodních cen energií po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Na jaře tak například zdražila své ceníky energií s fixací společnost Innogy, později zvyšovaly ceny fixací také MND nebo i právě Pražská plynárenská a E.ON. Od května zvýšila ceny fixovaných produktů také Pražská energetika. Od konce srpna pak zvýšil ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu ČEZ. Většinou šlo o nárůst cen energií o nižší stovky korun za MWh.

Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu po začátku války na Blízkém východě stouply o desítky procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán. Plyn navíc v Evropě funguje jako tzv. závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak postupně zdražovala na trhu i elektřina.

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