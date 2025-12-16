Pražská burza září, zapisuje historický rok. Její hlavní index stoupl o desítky procent

Index PX-TR se řadí mezi nejrychleji rostoucí indexy v Evropě a svým zhodnocením výrazně překonává globální akciové benchmarky, vyplývá z tiskové konference Burzy cenných papírů Praha.
„Rok 2025 potvrzuje, že český kapitálový trh má investorům i firmám co nabídnout. Rekordní hodnoty indexů, silný růst obchodní aktivity a úspěšné nové emise jsou důkazem rostoucí důvěry v pražskou burzu. Těší mě, že se nám daří posilovat její význam nejen v regionálním, ale i evropském měřítku,“ uvedl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
|
Síť restaurací Coloseum na burze končí. Neukázala finanční výsledky
Rok 2025 byl úspěšný také z pohledu rozvoje primárního trhu (IPO). Na Burzu cenných papírů Praha letos vstoupily dvě nové akciové emise – společnost Doosan Škoda Power na regulovaný trh Prime a společnost M2C na trh Start, který je určený pro menší a střední firmy. Díky novým akciovým emisím se Praha stala sedmým největším trhem v Evropě podle objemu nově upsaného akciového kapitálu.
Celkově největší objemy obchodování měl ČEZ. Dále pak banky a zbrojovka, následuje Doosan Škoda. „Není to jen o ČEZ, ale o nárůstu objemu i v mnoha jiných akciích. Největší nárůst absolutně měla Erste, procentuálně Colt CZ,“ dodal Koblic.
Nejvýkonnějšími akciemi byly Vienna Insurance Group, Doosan, Moneta a Erste.
Významnou roli sehrál i dluhopisový trh. Firmy získaly v roce 2025 celkem 49 miliard korun prostřednictvím nových emisí korporátních dluhopisů, což potvrzuje důležitou úlohu burzy jako zdroje financování českých podniků.