Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic doufá, že spuštění českého ETF namotivuje další tuzemské firmy ke vstupu na burzu a zároveň zatraktivní investování těm, kdo chtějí svými penězi podpořit růst českých firem.
Hlavní pražský index s názvem PX obsahuje aktuálně 14 titulů, ETF fond ale investuje jen do desítky největších z nich. Pravidla jsou nastavena tak, že žádná firma nemůže mít ve fondu váhu víc než 20 procent. Největší zastoupení ve fondu tak mají Erste a ČEZ, za nimiž následují Komerční banka, VIG a Moneta. Součástí jsou dále CSG, Colt CZ, Philip Morris ČR, Doosan Škoda Power a Kofola. Váhy titulů se budou čtvrtletně přepočítávat, první změny přijdou začátkem prosince.
První český ETF fond nevyplácí dividendy, ale investuje je všechny zpět do nákupu akcií. Akumulace je výhodná, protože pomáhá majetku růst bez nutnosti zisky ihned danit.