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Pražská burza doufá v příval kapitálu. Startuje první české ETF

Barbora Sedláková
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Spuštění ETF fondu kopírujícího index pražské burzy. Zleva generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic, generální ředitel WOOD & Company Vladimír Jaroš a partner Portu Jan Sýkora. | foto: Barbora Sedláková, iDNES.cz

Desítka největších českých akcií je nově k dostání v jednom košíku. Pražská burza má za sebou historický zlom. Od včerejška si investoři mohou pořídit první tuzemský burzovně obchodovaný fond, který pasivně kopíruje hlavní index pražské burzy. Měl by usnadnit investice do českých firem veřejnosti i zahraničním investorům. Ti už nemusejí kupovat jednotlivé akcie zvlášť, ale mohou si pod zkratkou WOOD PX ETF zakoupit naráz celý koš největších firem.

Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic doufá, že spuštění českého ETF namotivuje další tuzemské firmy ke vstupu na burzu a zároveň zatraktivní investování těm, kdo chtějí svými penězi podpořit růst českých firem.

Hlavní pražský index s názvem PX obsahuje aktuálně 14 titulů, ETF fond ale investuje jen do desítky největších z nich. Pravidla jsou nastavena tak, že žádná firma nemůže mít ve fondu váhu víc než 20 procent. Největší zastoupení ve fondu tak mají Erste a ČEZ, za nimiž následují Komerční banka, VIG a Moneta. Součástí jsou dále CSG, Colt CZ, Philip Morris ČR, Doosan Škoda Power a Kofola. Váhy titulů se budou čtvrtletně přepočítávat, první změny přijdou začátkem prosince.

První český ETF fond nevyplácí dividendy, ale investuje je všechny zpět do nákupu akcií. Akumulace je výhodná, protože pomáhá majetku růst bez nutnosti zisky ihned danit.

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