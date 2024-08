Zlaté časy pražské burzy skončily. Mohou za to i kroky vlády, říká expert

„Kroky tuzemské vlády ale byly dlouho nečitelné a některé si až odporovaly,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Semotan. Kromě toho podle něj investory od pražské burzy odrazuje i fakt, že na jejím hlavním trhu nejsou k mání žádné velké technologické společnosti. Právě o ně je nyní mezi investory především kvůli boomu umělé inteligence velký zájem.

„Na pražské burze byla poslední technologickou akcií antivirová společnost Avast. Pokud by se dál obchodovala, předpokládám, že by nyní byla velmi populární, protože kyberbezpečnost je jedním z hlavních témat, která investoři řeší,“ zmiňuje dále v rozhovoru investiční expert. Vysvětlil, co je důvodem, že se velké firmy z burzy stahují.