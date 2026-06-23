Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pražská burza chystá nový ETF fond, má přitáhnout drobné i větší investory

Autor:
  13:17
Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Na pražskou burzu míří novinka, která má přitáhnout pozornost investorů. „Na podzim odstartuje burzovně obchodovaný fond (ETF) kopírující index pražské burzy,“ oznámil generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Pro český kapitálový trh je to zásadní zpráva, tento krok by měl přitáhnout širší spektrum investorů od drobných střadatelů, kteří hledají jednoduchý způsob diverzifikace, až po větší institucionální hráče.

ETF na pražský burzovní index PX bude nabízet společnost Wood & Company. Chce při tom využít chuti Čechů po jednoduchých investičních produktech. Tu potvrdil už dubnový start fondu BlueSphere World Equity UCITS ETF, vůbec prvního ETF na regulovaném trhu pražské burzy.

Ten od svého spuštění dosáhl objemu obchodů přes 62 milionů korun. Zhruba třetina peněz do fondu BlueSphere směřuje přes Dlouhodobý investiční produkt (DIP) formou pravidelných investic.

Bitcoinové ETF fondy jsou schválené. Usnadní investování, ale Češi si počkají

„Start prvního ETF na regulovaném trhu potvrzuje, že čeští investoři mají zájem o jednoduché a transparentní investiční produkty. Zároveň vidíme, že významnou roli začíná hrát i dlouhodobé investování prostřednictvím DIP, které podporuje tvorbu finančních rezerv na stáří,“ upozornil Koblic.

Zchlazení po rekordním roce

Aktivita investorů zůstává vysoká a objem obchodů s akciemi dosáhl od začátku roku do poloviny června celkem 91,2 miliardy korun. To je prakticky stejná úroveň jako za mimořádně silné první pololetí loňského roku.

Aktivně investuje už 55 procent Čechů, prodělává jen minimum, ukazuje průzkum

„Objemy obchodů potvrzují, že zájem investorů o akcie na pražské burze zůstává velmi silný. Po rekordním růstu v minulém roce, kdy index PX dosáhl historických maxim, je současný vývoj s mírnou jednoprocentní korekcí naprosto přirozenou konsolidací. Důležité je, že fundamenty obchodovaných společností zůstávají silné,“ uvedl Koblic.

Propad zahraničního zájmu o CSG a Colt

Zatímco některé české podniky pošilhávají po úpisech v zahraničí, šéf pražské burzy tvrdí, že tyto emise nebývají zdaleka tak výhodné, jak se prezentuje. Evropský trh je silně roztříštěný a zahraniční investoři nemají o středoevropské firmy, navzdory jejich zdraví a vitalitě, detailní přehled.

Tento fenomén je podle Koblice dobře viditelný na srovnání dvou průmyslových hráčů: Colt CZ Group a Czechoslovak Group (CSG). Zatímco Colt se od začátku profiluje jako silný domácí titul a veškeré jeho obchodování probíhá přes Prahu, skupina CSG zpočátku v Praze neobchodovala vůbec a zaměřila se na prestižní amsterdamskou burzu.

U obou firem ale došlo v zahraničí po počáteční pozornosti k propadu zájmu. Když Colt zkusil oslovit cizinu, během čtvrt roku se zájem dostal téměř k nule a akcie odkoupili Češi.

Investoři opouštějí bitcoin. Přednost dostávají firmy spojené s umělou inteligencí

Ještě výmluvnější je případ CSG. Ačkoliv firma provedla primární úpis v zahraničí, duální listing na pražském trhu Free Market si velmi rychle získal pozornost. Během pár měsíců se skoro pětina akcií přesunula zpět do Prahy v červnu dosáhly pražské objemy obchodů s akciemi CSG již 17,2 procenta objemu realizovaného v Amsterdamu.

„Případ CSG ukazuje, že český kapitálový trh má schopnost generovat likviditu i u emisí, které vstupují na zahraniční burzy. Lokální investoři mají zájem investovat do firem, jejichž příběh znají a kterým rozumí,“ doplňuje Koblic.

K atraktivitě domácího trhu podle Koblice přispívá i to, že funguje jako inkubátor. Příkladem je česká společnost KARO Leather, která letos na jaře úspěšně přestoupila z trhu Start určeného pro menší firmy rovnou na hlavní trh Prime a vzápětí byla zařazena do indexu PX.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Původní tepelná elektrárna Volkswagenu v německém Wolfsburgu (Ilustrační snímek)

Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...

Pražská burza chystá nový ETF fond, má přitáhnout drobné i větší investory

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Na pražskou burzu míří novinka, která má přitáhnout pozornost investorů. „Na podzim odstartuje burzovně obchodovaný fond (ETF) kopírující index pražské burzy,“ oznámil generální ředitel Burzy cenných...

23. června 2026  13:17

Íránská ropa může po desetiletích embarga znovu plynout do USA. Ve hře je i Asie

Americký viceprezident J. D. Vance vystupuje během jednání o ukončení konfliktu...

Administrativa prezidenta Trumpa dočasně zmírnila některé sankce vůči Íránu. Poprvé po téměř čtyřech desetiletích budou mít američtí výrobci pohonných hmot možnost nakupovat íránskou ropu. Úleva od...

23. června 2026  11:30

Na jižní Moravě začínají žně. Kvůli suchu budou menší výnosy, říkají zemědělci

Pole s obilím před sklizní (6. srpna 2025)

V úterý vyjedou zemědělci na první letošní sklizně. Jak řekl iDNES.cz předseda Zemědělského družstva Bulhary na Břeclavsku Antonín Osička, zatím se jenom spíš čistily uschlé kousky ječmenů, v úterý...

23. června 2026  9:30

Nové penzijní spoření stačí akciím jen zpočátku, ukázal výpočet. Jak se vyplatí?

Premium
investice

Chystané změny v doplňkovém penzijním spoření mohou Čechům na stáří přinést statisíce korun navíc. Výrazné snížení správcovských poplatků a úprava pravidel dělají z penzijního připojištění atraktivní...

23. června 2026

Dehormuzifikace obchodu. Střední koridor přes Asii posílil, náhrada z něj ale nebude

Aktau se v mezidobí stal jedním z nejdůležitějších logistických center...

Zatímco veškerá pozornost je upřena k řešení zablokovaného Hormuzského průlivu, euroasijský obchod se stále více přesměrovává k pozemním alternativám. Transkaspická dopravní trasa (TITR), známá také...

23. června 2026

Slábnoucí spotřeba alkoholu vídeňské vinaře netrápí. Zažívají zlaté časy

Fronta před občerstvením Wieninger am Nussberg ve vídeňských vinicích (27....

Navzdory celosvětovému poklesu spotřeby alkoholu vinaři ve Vídni žádnou krizi nepociťují. Naopak. Poptávka po vínech z rakouské metropole je podle nich nejvyšší v historii. Tamní sdružení WienWein...

22. června 2026

Za spoušť v elektrárně požaduje Sev.en od australských společníků 21 miliard

ilustrační snímek - elektrárna Prunéřov

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, podala u Federálního soudu v Austrálii žalobu proti tamní...

22. června 2026  18:55

Zlevnění benzinu se USA hned tak nedočkají. Nejdřív koncem roku, odhadují experti

Čerpací stanice v texaské Pasadeně (17. března 2026)

Ačkoliv se Spojené státy a Írán po několika týdnech válečného konfliktu konečně blíží k mírové dohodě, američtí řidiči si na levnější pohonné hmoty ještě budou muset počkat. Podle expertů se ceny...

22. června 2026

Skočím si na jedno do Lidlu. Součástí prodejny v Severním Irsku je i hospoda

Hospoda společnosti Lidl Northern Ireland s názvem „The Middle Ale“ v...

Na první pohled vypadá jako běžná hospoda. Podnik s názvem The Middle Ale na okraji Belfastu je ale v mnohém jiná. Otevřel ji totiž řetězec Lidl a je součástí jeho prodejny. Je to vůbec první...

22. června 2026  16:16

Při explozi v katarském průmyslovém komplexu zemřelo třináct lidí, 66 je zraněných

Snímek z průmyslové kamery zachycuje výbuch v komplexu Ras Laffan (21. června...

Při spouštění katarského průmyslového komplexu Ras Laffan došlo k výbuchu, při němž zemřelo třináct lidí. Podle provozovatele QatarEnergy exploze nastala v závodě Barzan, který zajišťuje dodávky...

22. června 2026  9:52,  aktualizováno  15:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel Alan Greenspan, bývalý šéf americké centrální banky. Bylo mu 100 let

Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před komisí zkoumající příčiny finanční krize ve...

Ve věku sta let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V čele Fedu stál do roku 2006, celkem osmnáct let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího...

22. června 2026  13:49

Otevření Hormuzu přinese úlevu. Světová ekonomika ale ještě nemá vyhráno

ilustrační snímek

Přestože by už brzy mělo dojít k úplnému odblokování Hormuzského průlivu, důsledky několikatýdenní války na Blízkém východě pocítí svět ještě několik dalších měsíců, upozorňují experti. Výpadky v...

22. června 2026  13:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.