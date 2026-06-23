ETF na pražský burzovní index PX bude nabízet společnost Wood & Company. Chce při tom využít chuti Čechů po jednoduchých investičních produktech. Tu potvrdil už dubnový start fondu BlueSphere World Equity UCITS ETF, vůbec prvního ETF na regulovaném trhu pražské burzy.
Ten od svého spuštění dosáhl objemu obchodů přes 62 milionů korun. Zhruba třetina peněz do fondu BlueSphere směřuje přes Dlouhodobý investiční produkt (DIP) formou pravidelných investic.
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„Start prvního ETF na regulovaném trhu potvrzuje, že čeští investoři mají zájem o jednoduché a transparentní investiční produkty. Zároveň vidíme, že významnou roli začíná hrát i dlouhodobé investování prostřednictvím DIP, které podporuje tvorbu finančních rezerv na stáří,“ upozornil Koblic.
Zchlazení po rekordním roce
Aktivita investorů zůstává vysoká a objem obchodů s akciemi dosáhl od začátku roku do poloviny června celkem 91,2 miliardy korun. To je prakticky stejná úroveň jako za mimořádně silné první pololetí loňského roku.
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„Objemy obchodů potvrzují, že zájem investorů o akcie na pražské burze zůstává velmi silný. Po rekordním růstu v minulém roce, kdy index PX dosáhl historických maxim, je současný vývoj s mírnou jednoprocentní korekcí naprosto přirozenou konsolidací. Důležité je, že fundamenty obchodovaných společností zůstávají silné,“ uvedl Koblic.
Propad zahraničního zájmu o CSG a Colt
Zatímco některé české podniky pošilhávají po úpisech v zahraničí, šéf pražské burzy tvrdí, že tyto emise nebývají zdaleka tak výhodné, jak se prezentuje. Evropský trh je silně roztříštěný a zahraniční investoři nemají o středoevropské firmy, navzdory jejich zdraví a vitalitě, detailní přehled.
Tento fenomén je podle Koblice dobře viditelný na srovnání dvou průmyslových hráčů: Colt CZ Group a Czechoslovak Group (CSG). Zatímco Colt se od začátku profiluje jako silný domácí titul a veškeré jeho obchodování probíhá přes Prahu, skupina CSG zpočátku v Praze neobchodovala vůbec a zaměřila se na prestižní amsterdamskou burzu.
U obou firem ale došlo v zahraničí po počáteční pozornosti k propadu zájmu. Když Colt zkusil oslovit cizinu, během čtvrt roku se zájem dostal téměř k nule a akcie odkoupili Češi.
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Ještě výmluvnější je případ CSG. Ačkoliv firma provedla primární úpis v zahraničí, duální listing na pražském trhu Free Market si velmi rychle získal pozornost. Během pár měsíců se skoro pětina akcií přesunula zpět do Prahy v červnu dosáhly pražské objemy obchodů s akciemi CSG již 17,2 procenta objemu realizovaného v Amsterdamu.
„Případ CSG ukazuje, že český kapitálový trh má schopnost generovat likviditu i u emisí, které vstupují na zahraniční burzy. Lokální investoři mají zájem investovat do firem, jejichž příběh znají a kterým rozumí,“ doplňuje Koblic.
K atraktivitě domácího trhu podle Koblice přispívá i to, že funguje jako inkubátor. Příkladem je česká společnost KARO Leather, která letos na jaře úspěšně přestoupila z trhu Start určeného pro menší firmy rovnou na hlavní trh Prime a vzápětí byla zařazena do indexu PX.