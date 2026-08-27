Naposledy pivovar měnil ceny před rokem, zhruba o stejnou částku na půllitr. Hospodští a obchody zatím nové ceny produktů z Prazdroje nestanovili.
„Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje. Za restaurace ani obchody mluvit nemůžeme,“ uvedl Zdeněk Kovář, mluvčí Plzeňského Prazdroje.
Důvodem zdražení piva jsou podle mluvčího hlavně rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu, tedy války na Blízkém východě. „Jde především o zdražení nafty, které se promítá do výdajů na dopravu, a dále také rostoucí ceny hliníku, což má zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek,“ uvedl mluvčí.
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Úprava cen se podle něj dotkne portfolia sudů a tanků, části plechovek a několika produktů v lahvích. Navýšení odráží meziroční míru inflace, kterou Česká národní banka odhaduje pro letošní rok zhruba na 2,2 procenta, dodal.
Spotřeba piva klesá
Prazdroj podle Kováře přistupuje ke zdražení kvůli tomu, aby dokázal i v budoucnu garantovat nejvyšší kvalitu svých piv i dalších služeb včetně péče o českou pivní kulturu. „A rovněž proto, abychom byli i nadále schopni investovat do nových produktů a inovací ve výrobě. Jen za loňský rok jsme dali do rozvoje pivovarů 1,66 miliardy korun stejně jako o rok dříve,“ uvedl.
Skupina například loni dokončila plně automatizovaný sklad v Plzni a zahájila modernizaci lahvové linky v Nošovicích. Další stovky milionů korun dává každoročně do podpory českých hospod a restaurací. Na daních loni firma odvedla do státního rozpočtu dosud nejvíce, přes 6,6 miliardy Kč.
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Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, o dvě procenta méně než v roce 2024. Exportoval 1,82 milionu hektolitrů piva, což byl meziroční pokles o 7,9 procenta hlavně kvůli chladnému počasí a celosvětovému útlumu spotřeby piva i v tradičních exportních destinacích.
Propad v prodejích doma a ve světě se projevil na finančních výsledcích skupiny. Celkové tržby pivovaru loni klesly o tři procenta na 22,4 miliardy Kč, zisk po zdanění se snížil o jedno procento na 5,85 miliardy korun.