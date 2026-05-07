Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

Veronika Bělohlávková
  11:32
Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy poté začal šířit po sociálních sítích. Česká stopa vzbudila pozornost i v pivovaru. Plzeňský Prazdroj zatím neví, jak se jeho značka v seriálu objevila. Není to přitom poprvé. Již dříve Prazdroj účinkoval také v Přátelích nebo ve filmu Lidská skvrna.

„Lepší než všechny ty dr*gy,“ komentoval záběr jeden z uživatelů na sociálních sítích. Narážel při tom na hlavní téma amerického seriálu v režii HBO. Další poukázali na fakt, že vzhledem k vlastnickým vztahům, má plzeňské pivo s Českem již máloco společné.

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se Sydney Sweeney. (7. května 2026)
Snímek z třetí řady Euforie
37 fotografií

Přestože je takzvaný product placement ve filmech a seriálech nedílnou součástí výroby a společnost producentům snímků obvykle přispívají nemalými částkami, tento případ se však zaběhlému úzu vymyká, alespoň podle vyjádření samotného výrobce.

„Nevíme, jakým způsobem se pivo do seriálu dostalo, ale těší nás, že se v Euforii objevilo,“ řekl iDNES.cz mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář Dodal, že pivovar po tom nyní intenzivně pátrá.

themusecz

Diváci si v nejnovější epizodě seriálu Euphoria všimli překvapivého detailu - na obrazovce se objevilo pivo Pilsner Urquell. Záběr s ikonickou plzeňskou lahví okamžitě začal kolovat na sociálních sítích.

5. května 2026 v 11:26, příspěvek archivován: 6. května 2026 v 15:07
Podle něj podobné záběry pomáhají českému pivu i v zahraničí. „Pomáhá to zvyšovat povědomí o českém pivovarnictví ve světě a současně i hrdost Čechů na český produkt,“ uvedl Kovář.

Plzeň v hnědém obalu

Zástupce Plzeňského Prazdroje ovšem upozornil také na to, že se v Euforii objevil Prazdroj v hnědé láhvi, protože ty pivovar používá pro export. V Česku se totiž Pilsner Urquell tradičně prodává pouze v zelených o objemu 0,5 a 0,3 litru. Zelené vratné láhve pivovar vyváží také do okolních zemí, kde funguje systém sběru a vracení obalů. Jde například o Slovensko, Německo, Polsko a Maďarsko. Do ostatních zemí míří Pilsner Urquell v hnědých láhvích. Důvod je jednoduchý. Mimo tyto trhy neexistuje jednotný systém vracení obalů.

Euforie

Americký dramatický seriál o dospívání, vypráví příběh středoškoláků, kteří se snaží vyznat v lásce a přátelství ve světě drog, sexu, traumat a sociálních sítí. V čele hereckého obsazení stojí herečka a zpěvačka Zendaya. V seriálu hraje také Sydney Sweeney.

V dubnu HBO začala vysílat již 3. řadu tohoto seriálu.

Není to poprvé, kdy se značka Pilsner Urquell objevila v americkém seriálu nebo filmu. V minulosti byla k zahlédnutí například v seriálu Přátelé. Konkrétně ve 2. sérii, v 16. díle Joey se stěhuje, jsou piva vidět na lednici v bytě Joeyho a Chandlera.

Ani tady podle pivovaru opět nešlo o cílený product placement, tedy o výsledek placené marketingové dohody. A to navzdory tomu, že pivovar v 90. letech výrazně expandoval na americký trh a podle jeho vedení o značku panoval velký zájem. S největší pravděpodobností se jednalo o volbu seriálových rekvizitářů, kteří chtěli do newyorských bytů a kaváren zakomponovat reálně působící importované značky.

Dvě lahve (Pilsner Urquell) se objevily také ve filmu Lidská skvrna s Antony Hopkinsem. (6. května 2026)

České pivo se objevilo také v americkém filmu Lidská skvrna (2003) s Anthonym Hopkinsem a Nicole Kidmanovou, kde v jedné scéně jsou láhve piva vidět na stole.

Z Plzně přes oceány

Pilsner Urquell patří dlouhodobě k nejznámějším českým pivům v zahraničí. Podle Prazdroje jde zároveň o pivo, které stálo u vzniku pivního stylu pilsner. Ten dnes tvoří zhruba 70 procent světové produkce piva.

Plzeňský Prazdroj loni vyvezl 1,97 milionu hektolitrů piva. Na domácím trhu prodal 7,3 milionu hektolitrů. Export tak tvořil přes 21 procent jeho produkce.

Značky Plzeňského Prazdroje se v roce 2024 prodávaly v téměř 50 zemích světa. Mezi hlavní exportní trhy patřily Slovensko, Německo, Polsko, Jižní Korea a Maďarsko. Vyšší zájem pivovar zaznamenal také ve Švédsku, Španělsku, Chorvatsku a na Slovensku. Do Ruska a Běloruska firma od začátku války na Ukrajině nevyváží.

Nejžádanějším exportním produktem byl opět Pilsner Urquell. Ten se pro celý svět vaří pouze v Plzni. Pivovar ho vyváží i do vzdálenějších zemí, například na Filipíny, do Mongolska nebo Singapuru.

Z loňského exportu tvořily asi 43 procent plechovky a 33 procent skleněné láhve. Necelou čtvrtinu představovalo sudové a tankové pivo. Tankové pivo dodává Prazdroj do téměř 170 zahraničních provozoven, například na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Polska, Německa, Švédska, Itálie nebo Anglie. Data za letošní export zatím pivovar nemá. K dispozici mají být zhruba v polovině roku.

