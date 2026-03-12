Prazdroj prodal meziročně méně piva. Největší pokles zaznamenal u čepovaného

Plzeňský Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně. Prodeje negativně ovlivnilo především chladné počasí během léta i dlouhodobě klesající spotřeba v Česku. Dařilo se ležákům, naopak v poklesu pokračuje kategorie výčepních piv, tedy klasických desítek. Jejich prodeje meziročně klesly o čtyři procenta. Studenější léto snížilo také poptávku po nealko pivech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Plzeňský Prazdroj

„Loňský rok patřil k nejchladnějším v posledních deseti letech. V létě, což je klíčová sezona pro pivovarnictví i gastronomii, byly teploty výrazně nižší než obvykle. Počasí je přitom hlavním faktorem, který ovlivňuje prodeje piva,“ uvedl obchodní ředitel pivovaru Roman Trzaskalik.

Podle něj ani zahrádková sezona se nekonala v takovém rozsahu, jak jsme běžně zvyklí. A když se to potká s dlouhodobě klesající spotřebou piva ze strany Čechů, má to vliv na celkový odbyt piva.

Pivovary Staropramen a Heineken ČR ještě loňské prodeje nezveřejnily. Další významný výrobce piva, Budvar, zvýšil odbyt v ČR i v zahraničí o jedno procento na rekordních 1,95 milionu hektolitrů.

Pokles čepovaného piva

Výraznější pokles zaznamenal pivovar u čepovaného piva. Prodeje v hospodách a restauracích meziročně oslabily o čtyři procenta, v obchodech klesly o jedno procento. Podle firmy ale stále zůstává podíl prodejů v gastronomii nad průměrem českého trhu.

„Každý rok vidíme větší a větší příklon Čechů k baleným pivům. Abychom podpořili českou hospodskou kulturu, investujeme do rozvoje podniků. A to se nám vyplácí. Více než 34 procent z naší produkce prodáme v hospodách a restauracích. To je příznivější poměr než na celém českém trhu, kde to bylo v roce 2024 okolo 29 procent,“ uvedl Trzaskalik.

Heineken propustí až šest tisíc zaměstnanců. Nizozemský výrobce piva věří v růst

Pivovar se podle svých zástupců snaží hospodám pomáhat například investicemi do vybavení či školením personálu. Každoročně do gastronomie investuje přes 420 milionů korun.

„Loni jsme představili nový program Speciály z Prazdroje, který hospodám výrazně rozšiřuje pivní nabídku. Na čepu tak mohou mít doslova každý týden jiný speciál. Aktuálně se zaměřujeme také na rozvoj digitálních dovedností hospodských, od marketingu až po plánování zásob nebo placení,“ doplnil obchodní ředitel Prazdroje pro hospody a restaurace Jiří Klabzuba.

Ležáky posilují, nealku se nedařilo

Na pivním trhu dále posilují ležáky, jejichž prodeje pivovaru meziročně vzrostly o 1,2 procenta. „Potvrzuje se, že Češi mají rádi piva s plnou a výraznou chutí a vyšší hořkostí. Úspěšně si vedly ležáky Radegast 12, Ratar, Pilsner Urquell nebo Gambrinus 12,“ uvedl Trzaskalik. Růst zaznamenal také ležák Proud uvedený na trh v roce 2024, jehož prodeje stouply o 22 procent.

Naopak v poklesu pokračuje kategorie výčepních piv, tedy klasických desítek. Jejich prodeje meziročně klesly o čtyři procenta.

Chladnější počasí se promítlo také do prodejů nealkoholických piv. Ty v posledních letech rostly, loni však jejich prodeje v portfoliu Prazdroje klesly o pět procent.

„Nealko pivo je pro mnoho lidí spojené s aktivním životním stylem, pohybem a sportem, a proto je jeho sepětí s počasím ještě užší než u alkoholického piva. Přesto tvoří zhruba 11 procent všech našich tuzemských prodejů a jsou důležitou součástí našeho portfolia,“ dodal Trzaskalik.

Nejprodávanějším obalem zůstaly vratné skleněné láhve, které se na tuzemských prodejích podílely zhruba z 34 procent. Na druhé místo se poprvé dostaly plechovky, které dotáhly sudy a shodně tvoří 31 procent prodejů. Tankové pivo pak představovalo necelá čtyři procenta domácího odbytu pivovaru.

„Plechovky jsou stále žádanější, především pro svou hmotnost i rychlost vychlazení. Ještě v roce 2016 tvořily pouze deset procent našeho portfolia, teď už je to více než třicet procent. Brzy se stanou obalem číslo jedna. Je jen škoda, že v Česku nemáme efektivní sběr prázdných plechovek,“ uzavřel obchodní ředitel pivovaru Roman Trzaskalik.

