Od zrna k načepovanému půllitru. Prazdroj ukazuje cestu k pivu v přímém přenosu

Na webu jaksevaripivo.cz spustil pivovar přímý přenos, který sleduje 280 dní dlouhou cestu piva, řekl jeho mluvčí Zdeněk Kovář.
„Celé období od zasetí zrna ječmene trvá asi tři čtvrtě roku a jednu z hlavních rolí hraje příroda. Pokud chcete dosáhnout správného výsledku, nemůžete nic ošidit ani urychlit. Proto říkáme, že pivo neuspěcháš,“ řekl emeritní vrchní sládek Václav Berka.
Prazdroj se spojil se zemědělskou skupinou JTZE a farmou Loužek z Obory. Na poli u Hradce Králové a chmelnici na Žatecku instalovaly kamery, které budou od března do září nepřetržitě sledovat růst plodin i všechny kroky vedoucí k úspěšné sklizni. „V přímém přenosu představí všechny klíčové práce, třeba drátkování a zavádění chmele, péči o rostliny nebo sklizeň, která u ječmene probíhá zpravidla v červenci a na chmelnicích od druhé půlky srpna do září,“ řekl Kovář.
ČR je třetím největším producentem chmele na světě. „V posledních letech je plocha chmele stabilní, jsme schopní zásobovat tuzemské pivovary i dodávat chmel do zahraničí. Zásadním faktorem je počasí, udržet chmel zdravý i dostatek kvalitních sezonních pracovníků. Počasí v posledních letech přináší vysoké teploty, více bouřek s rizikem krup i delší období sucha, což chmelu nesvědčí,“ řekl Aleš Mašanský z farmy Loužek. Letos je na chmelnicích od konce zimy nedostatek vláhy. Diváci sami uvidí, jak se chmelu bude dařit, řekl.
Chmel v ČR roste na ploše téměř 5000 hektarů, loni se ho sklidilo 6900 tun, což byl mírný nadprůměr. Hlavní odrůdou je Žatecký poloraný červeňák, následují Sládek a Premiant. „Ječmen sejeme zpravidla v březnu podle stavu půdy. Letos se díky dřívějšímu příchodu hezkého počasí podařilo zasít už v první půlce března,“ řekl agronom JTZE Tomáš Sojka.
Sladovnický ječmen se v ČR pěstuje asi na 185 000 ha, tedy na více než sedmi procentech orné půdy. Roční sklizeň dosahuje asi jednoho milionu tun. Prazdroj odebírá šest hlavních odrůd ječmene od 140 zemědělců a ročně nakoupí 150 000 tun.
Na podzim se příběh vzniku piva přesune do plzeňského pivovaru. Kamery budou sledovat přípravu sladu z ječmene. Prazdroj má vlastní sladovny, které pokryjí celou jeho produkci piva. Poté bude přímý přenos pokračovat ve varně, stáčírně i hospodách.
Podle Kováře přináší pivovarnictví na daních do státního rozpočtu téměř 30 miliard Kč ročně. Přes 96 procent spotřeby piva v ČR tvoří české, moravské a slezské, čtyři procenta se dováží, dodal.