Během tří let skončilo víc než tisíc hospod na vsích. Pivovar nabízí pomoc

Do programu, který největší pivovar pořádá, se zapojilo už téměř devět set provozoven, což je více než desetina všech vesnických hospod v Česku. Prodeje zapojených zařízení vzrostly meziročně o osm procent, pivovar jim pomáhá finančně i radami. Oslovení provozovatelé potvrdili, že program je jim nápomocný.

„Nejohroženějším druhem českého pohostinství jsou vesnické hospody. Krutě je zasáhl zákaz kouření, zavedení EET, omezení spojená s koronavirovou krizí i odlivem hostů k domácím výčepům na zahradách a v garážích,“ uvedl pivovar, který program zaměřený na tyto provozovny zahájil v roce 2017, kdy ho využilo osmdesát podniků.

„Cílem bylo zastavit vymírání vesnických hospod, chtěli jsme je oživit a pomoct hospodským, aby se jim hosté vrátili. Hospoda, fotbal a kostel tvoří důležitý trojúhelník společenského života v malých obcích,“ řekl vedoucí programu Milan Pavelka.

Podle oslovených provozovatelů podpora funguje, místní se do vesnických hospod vracejí. Například v hospodě U Šimků ve Staňkově na Domažlicku pivovar zaplatil novou fasádu a proměnu interiéru i výčepu. „Nastartovalo nám to prodeje, díky proměně jsme získali i zcela nové štamgasty,“ řekl provozovatel Milan Hilpert, který teď ještě sám investoval do rozšíření zahrádky.

Úspěšný restart a meziroční růst prodejů potvrdil také Miroslav Kadič, majitel hospody v Obecnici na Příbramsku. „Prošli jsme rekonstrukcí, pivovar nám finančně pomohl i se stavbou pergoly a poradil, jak přilákat hosty,“ řekl.

Pivovar pomůže s rekonstrukcí i webem

Do vesnických podniků investoval Prazdroj již osmnáct milionů korun, nejvíce loni, kdy dal 5,6 milionu. Do programu může vstoupit každá hospoda v malé obci, která odebírá jeho pivo. Pivovar poté navrhne změny, které mají zajistit větší atraktivitu i kvalitu služeb.

„Není to jen o finančním příspěvku, snažíme se zapojit majitele, provozovatele i místní lidi. Ať už jde o novou fasádu, výmalbu nebo lavice na zahrádku. Hospodský sežene pár místních, my pomůžeme s financováním. Zapojování komunit v místě výborně funguje,“ řekl Pavelka.

Pivovar také učí hospody organizovat vystoupení kapel, dožínky, mikulášské, tříkrálové, májové či jiné akce a připravovat speciální menu. Vyrobí pro ně plakáty a poradí, kde je vyvěsit, pomáhá i s webem a sociálními sítěmi.