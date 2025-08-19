Prazdroj zdraží Kozla či Radegast, u vlajkového ležáku cena zůstává

Autor:
  14:27
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých produktů, například části portfolia značek Velkopopovický Kozel, Radegast, Master nebo Primus. Zdražení se nedotkne ležáků Pilsner Urquell a Proud, ani čepované „desítky“ Gambrinus.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Plzeňský Prazdroj

Beze změn zůstanou i ceny nealkoholického Birellu v lahvích a plechovkách a dalších produktů.

Naposledy pivovar ceny měnil před dvěma lety. Hospodští a obchody zatím nové ceny produktů z Prazdroje nestanovili. „Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje. Za restaurace ani obchody mluvit nemůžeme,“ uvedl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Do skupiny Plzeňského Prazdroje patří pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích a mimo jiné značky Vekopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus, Master a Frisco.

Kam vyrazit v Česku na pivo? Velký průvodce a test slavných hospod

Podle Kováře jsou důvodem zdražení piva především zvýšené náklady na dopravu a logistiku, a to zejména u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají například rostoucí mzdy. Zvýšila se také cena obalů, především u stále populárnějších a prodávanějších plechovek.

„U těch navíc vzrostly o desítky procent také poplatky, které pivovar ze zákona platí za jejich likvidaci. V Česku dosud neexistuje zálohový systém na plechovky, který by zajistil jejich efektivní sběr a znovu využití,“ uvedl mluvčí.

Za poslední dva roky, kdy podle Kováře pivovar nezdražoval, vzrostla inflace v ČR o 5,06 procenta. „Část zvýšených nákladů Prazdroj absorbuje a nepromítne do cen. Kromě inflačních vlivů jsme museli řešit i rostoucí nároky v daňové oblasti,“ řekl. Zvýšila se sazba u daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitostí a vzrostla i sazba DPH u nealkoholického piva.

Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení

Loni odvedl Prazdroj na daních do českého státního rozpočtu 6,6 miliardy korun, což je nejvyšší částka v historii firmy, dodal mluvčí. Prazdroj v minulém roce hlavně kvůli rostoucímu exportu meziročně zvýšil tržby o 6,7 procenta na 23 miliard Kč. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy. Vývoz piva pak vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů, tuzemské prodeje zůstaly na 7,3 milionu hektolitrů.

