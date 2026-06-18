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Prázdniny jsou drahé jako Vánoce, rodiče platí desítky tisíc. Kde získat příspěvek?

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Letní dětský tábor (ilustrační snímek). | foto: Lundák PetrMAFRA

Barbora Sedláková
Šedesát šest dní volna. Rodiče milionu dětí teď řeší, jaký program dětem na devět týdnů prázdnin zajistit a z čeho ho zaplatit. Podobně jako před začátkem školního roku přichází během června a července série výdajů, které se často sejdou během několika málo týdnů.

„Většinou myslíme na to, kolik stojí návrat do školy, ale prázdniny dokážou s rodinným rozpočtem kolikrát zamávat ještě víc, pokud pro děti chystáme nějaký organizovaný program. Rodina během pár týdnů zaplatí dovolenou, tábor pro děti, nové vybavení a může se snadno dostat na částku mezi dvaceti až čtyřiceti tisíci korunami během jediného měsíce,“ říká Tomáš Krásný z finanční společnosti Skip Pay.

„Příspěvek na dovolenou nabízí patnáct procent zaměstnavatelů a využívá ho kolem šesti procent zaměstnanců.“

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