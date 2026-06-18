„Většinou myslíme na to, kolik stojí návrat do školy, ale prázdniny dokážou s rodinným rozpočtem kolikrát zamávat ještě víc, pokud pro děti chystáme nějaký organizovaný program. Rodina během pár týdnů zaplatí dovolenou, tábor pro děti, nové vybavení a může se snadno dostat na částku mezi dvaceti až čtyřiceti tisíci korunami během jediného měsíce,“ říká Tomáš Krásný z finanční společnosti Skip Pay.
„Příspěvek na dovolenou nabízí patnáct procent zaměstnavatelů a využívá ho kolem šesti procent zaměstnanců.“