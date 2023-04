Brusel tlačí na hojnější opravy výrobků. Odborníci chybějí, zní z Česka

Unie rovněž chce, aby se opravy staly pro spotřebitele přístupnější i po záruční době. EK zákazníkovi představila nové nástroje, které by měly opravu usnadnit. Příkladem je třeba online platforma pro navazování kontaktů s opraváři.

Generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radek Hacaperka však již dříve upozornil, že tlak na delší životnost a opravitelnost domácích spotřebičů bude vyžadovat větší množství odborných servisních techniků.

Přiznává, že opravářů na trhu je aktuálně nedostatek. „Je to celoevropský problém. V rámci asociace APPLiA CZ jsme si tuto problematiku uvědomili již před pěti roky. V tuto chvíli tomu jdeme hodně naproti, protože asociací zastřešujeme projekt, v němž spolupracujeme se šesti odbornými školami v České republice a snažíme se v rámci stávajících učebních oborů učně vzdělávat i v opravách domácích spotřebičů,“ zmiňuje.

„Samozřejmě je otázka, na kolik budou učni motivováni k tomu, aby do oboru nastoupili. Ale v tuto chvíli děláme pro popularizaci oboru maximum. Koncept je nastaven tak, že už od prvního ročníku jsou studenti seznamováni s elektrotechnikou, ve druhém ročníku absolvují výuku na domácích spotřebičích v rámci škol, ve třetích ročnících chodí na praxi do regionálních servisů,“ vysvětluje Hacaperka.

Nedostatek opravářů domácích spotřebičů potvrzuje také společnost Bosch, která se do projektu APPLiA CZ zapojila. „Spolupracovali jsme na přípravě osnov i studijních materiálů, dodali jsme spotřebiče pro praktickou výuku, vyškolili pedagogy, účastníme se dnů otevřených dveří. Jedná se o dlouhodobou aktivitu a věříme, že pomůže celkovou situaci zlepšit,“ říká vedoucí zákaznického servisu BSH domácí spotřebiče Marián Danko.

Studentům se nechce samostatně podnikat

Jan Charvát, zakladatel projektu Opravárna, nedostatek opravářů na trhu vnímá. S nedostatkem sil ale problém aktuálně nemá. „Máme velkou servisní halu v Českém Brodě, kam svážíme výrobky z celé střední Evropy. Toto místo jsme si vybrali záměrně. V okolí jsou dvě školy, které vyučují obory, jako je elektrotechnik, elektromechanik, a to v Nymburku a Kolíně. Takže my techniky zatím máme,“ uvádí Charvát.

Zmiňuje ale, že je problém studenty pro danou práci zaujmout. „Často se nechají zviklat třeba prací skladníka, který má třináctý, čtrnáctý nebo patnáctý plat, krátký a dlouhý týden a podobně,“ říká Charvát.

Dodává také, že absolventi sice umí spotřebiče opravovat, ale nechce se jim do vlastního podnikání. „Neumí si udělat daňové přiznání, neumí si najít zákazníky, neumí udělat si reklamu,“ uvádí. „Takže buď jdou pod nějaký servis, jako jsme my, anebo úplně mimo obor,“ dodává.

Zájem o opravy je i kvůli inflaci

Charvát již nyní vnímá, že zájemců o opravy spotřebičů přibývá. „Výrobky si dříve nechávali opravovat spíše environmentálně smýšlející lidé a senioři. Teď k nám chodí všichni. Vysvětluji si to tím, že lidé to zkoušejí, protože nemají peníze na nový produkt, a to třeba i kvůli inflaci,“ zmiňuje Charvát, který v loňském roce otevřel servisní centrum v holešovické tržnici v Praze. Tam mohou zákazníci přinášet domácí elektroniku k opravám do velikosti mikrovlnné trouby.

Charvát potvrzuje také růst zakázek o opravu „velkého elektra“, kterou také jeho společnost nabízí. Nejčastěji podle něj si lidé nechávají opravit pračky.

Lehčí nárůst v počtu pozáručních oprav potvrzuje i společnost BSH domácí spotřebiče. Naopak firma Datart, která rovněž pozáruční opravy výrobků nabízí, ale zvýšení počet zájemců o pozáruční opravy nevnímá. „Naše data nám toto zatím neukazují,“ uzavírá Pavel Mikoška, ředitel služeb zákazníkům Datart.