hyk Dáša Hyklová Autor:

13:37

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) podala včera Krajskému soudu návrh na zrušení předběžného opatření, kterým tento soud zakázal uzavřít smlouvu mezi EDU II a KHNP na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. Pro iDNES.cz to potvrdil mluvčí společnosti ČEZ, Ladislav Kříž.