Počty prasat opět rostou, chovatelé po několika letech zaplňují kapacity

Navíc o více než tři procenta vzrostly kategorie prasnic a prasniček, což je ukazatel budoucího vývoje.

„V chovech došlo k mírnému oživení, podle oficiálních statistik se loni zvýšily celkové stavy. Zdaleka to ale neznamená, že by byly problémy sektoru zažehnány. Jen za roky 2021 až 2022 přesáhla podle informací od našich členů kumulovaná ztráta dvě miliardy korun, a to i po započtení dotačních podpor, z čehož se chovatelé budou vzpamatovávat ještě dlouhou dobu,“ připomíná však mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.

Podle ní se konečně dostaly ceny jatečných zvířat na evropskou úroveň, dříve prodávali chovatelé se ztrátou. „Vzhledem ke kolísání stavů prasat v Evropě i turbulentnímu vývoji v Číně není možné zaručit, že budou stále k dispozici levné dovozy vepřového masa. Na nich je bohužel Česko závislé, protože soběstačnost v produkci vepřového se pohybuje kolem 40 procent,“ doplnila.

Ředitel Svazu chovatelů prasat Jan Stibal MF DNES potvrdil, že jde prakticky o světýlko na konci tunelu. „Doufejme, že to není přijíždějící vlak,“ dodal.

Nejde však o to, že by se vytvářela nová chovná místa, ale zaplňují se nevyužité kapacity. „Kde měli prostor pro 500 prasnic, tak měli například v posledních letech 350. Část podniků tak obnovuje stavy, na které mají vybudované prostory,“ popisuje. Nedá se však podle něj ani očekávat, že počty prasat letos rychle porostou, například o 10 procent. Do statistik se podle něj navíc dostaly i tzv. repopulace, tedy vybití starých zvířat a obsazení jejich míst novými, třeba ze zahraničí.

Obecně se ale nálada mezi chovateli zlepšuje. V současnosti dostávají za kilogram jatečně upraveného trupu na jatkách 50 korun, v Německu ceny mírně rostou, dá se tak odhadovat, že v ČR vzrostou na 52 Kč. „Kdyby to bylo před několika lety, tak bychom byli nadšení. Bohužel náklady v posledních letech rostly,“ dodal. Zisk pro chovatele je tak podle něj zhruba 10 procent z ceny, podniky penězi hlavně moří dluhy, které chov v posledních letech vytvořil.

Výroba masa klesla nejníž od roku 2000

Do statistik živočišné výroby se ale ještě pozitivní sentiment nepromítl. Produkce vepřového loni meziročně klesla o 5,2 procenta, na jatkách se porazilo také méně drůbeže (o 1,3 procenta), celkově produkce masa podle ČSÚ klesla o 2,6 procenta. „Přestože výroba masa v posledním čtvrtletí roku 2023 ukazuje na zastavení dvouletého poklesu, roční hodnotou je výroba z dlouhodobého pohledu na svém minimu. Od roku 2000 klesla výroba vepřového masa o polovinu, hovězího masa o jednu třetinu a drůbežího o 15 procent,“ popsala Renata Vodičková z ČSÚ.

Podle statistik ministerstva zemědělství (MZe) ubývá také porážek mimo jatka v hospodářstvích. „Na rok 2024 odhaduje MZe počet domácích porážek včetně porážek nezemědělců na 77 500 kusů, což znamená pokles oproti předchozímu roku. Naproti tomu stoupá podíl domácích zabijaček, které odhadujeme na úrovni 22 500 kusů a které by měly zůstat součástí společenského fenoménu života na venkově,“ sdělil MF DNES mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podle úřadu bylo loni uskutečněno necelých 80 tisíc domácích porážek. I tak dlouhodobě domácích zabijaček ubývá, například v roce 2016 porazily české domácnosti 145 tisíc prasat.

Nejvíce domácích zabijaček připadá na aktuální roční období, tedy před masopust, který vyvrcholí Popeleční středou. Ta letos vychází na Valentýna, tedy na středu 14. února. Podle pracovníků z firmy Řeznictví Morávek – Zabijačky u vás v posledních letech od koronavirové pandemie počty zájemců o domácí zabijačky také rostou. I přesto, že nejde o levnou záležitost – připravit zabijačku pro 20 lidí, do které se započítá práce řezníka a ceny jelítek, ovaru a dalších zabijačkových dobrot, stojí kolem 20 tisíc korun.

Stibal už loni upozorňoval, že nejspíš vznikají nové domácí nelegální chovy, které nejsou nahlášené Státní veterinární správě. Lidé se podle něj, částečně iracionálně, snaží o co největší soběstačnost. Nějakou roli v tomto chování může mít i vzrůstající riziko válečného konfliktu nebo obavy z výpadků zásobování.

V této části roku na zvětšený zájem o masné produkty reagují i obchody. „Každoročně v tomto období je o zabijačkové speciality obrovský zájem. Nabízíme proto jaternice, jelita, tlačenky, prejty, ovarový lalok a selskou paštiku,“ popisuje vedoucí řeznictví Globus Petr Holeček.