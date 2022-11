Praha na svátky přivítá méně turistů než před covidem. Zacílila na jiné trhy

PCT spustila kampaň Stay in Prague, ve které láká do metropole turisty nejen z okolních zemí, ale také Nizozemska, Itálie nebo Španělska.

„S očekáváním jsme tento rok vyhlíželi čísla počtu cestovatelů, kteří do metropole zavítají s ohledem na dobíhající pandemii a válečný konflikt na Ukrajině. Podle aktuálních dat jsme na 70 až 75 procentech roku 2019. To je pro město ideální stav vzhledem k overturismu (přemíry turistů, pozn.red.) minulých let. Navíc je vidět, že zacílením na jiné zdrojové trhy jsme úspěšně dokázali nahradit absenci turistů z Ruska,“ uvedl předseda dozorčí rady PCT Petr Zeman (Praha Sobě).

Podle PCT se díky cíleným kampaním daří nahradit výpadek turistů z Ruska, kteří před válkou na Ukrajině tvořili početnou skupinu zahraničních návštěvníků. Tomu je přizpůsobena připravená vánoční kampaň, která láká návštěvníky na magickou atmosféru prosincové Prahy a program propagující české Vánoce.

„Při nastavování vánoční kampaně jsme vycházeli z dat letní kampaně Stay in Prague, proto cílíme na sousední státy společně s Nizozemskem, Itálií a Španělskem, kde kampaň zaznamenala nejlepší výsledky. Spustili jsme také vánoční stránku prague.eu/christmas, kde zájemce nalezne veškeré informace týkající se vánoční Prahy, trhů nebo jednotlivých akcí,“ uvedl předseda představenstva PCT František Cipro. Zmíněná webová stránka funguje i v češtině pro tuzemské návštěvníky Prahy.

Pro vánoční sezonu PCT také rozšířila nabídku služeb s městskou turistickou kartou Prague Visitor Pass. Kromě klasických památkových objektů, veřejné dopravy nebo vycházek s průvodcem do ní nově zařadila hokejové zápasy HC Sparta Praha nebo sváteční míchaný nápoj v Manifestu Anděl.

Do Prahy loni dorazilo 945 392 tuzemských turistů, to bylo meziročně o téměř 30 procent více. Proti roku 2019, tedy období před pandemií covidu-19, to však bylo výrazně méně. Celkově se v pražských hotelech, penzionech či kempech loni ubytovalo 2,36 milionu lidí, meziročně o 8,1 procenta více.