Na středeční konferenci pořádané Hospodářskou komorou Prahy 1 to řekl šéf městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.
Nad hodnotu 100 lidí na hektar se podle Boháče v místě udrží restaurace, není potřeba dotovat veřejnou dopravu a je mnohem nižší nutná míra veřejných investic do infrastruktury, než v případě nízké hustoty obyvatel.
|
IPR představil opravu Pragerových kostek. Nové zásahy budou zřetelně současné
Zároveň podle něj nejde o žádné přelidněné město, v Praze mají kupříkladu Vinohrady či Dejvice kolem 200 až 250 obyvatel na hektar a jsou to nejatraktivnější a nejvyhledávanější rezidenční čtvrti.
Ředitel dodal, že česká metropole je v mezinárodním srovnání osídlena řídce, například v Barceloně podle něj žije na jednom hektaru v průměru 600 lidí.
Zároveň podle dat IPR je kde stavět, a pokud by se využily brownfieldy a menší stavební parcely, nebyl by problém při nynější rozloze města ubytovat projektovaný přírůstek obyvatelstva do roku 2050, který je podle nedávné analýzy institutu asi 300 tisíc lidí. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v letošním prvním čtvrtletí v Praze ubylo 3445 obyvatel na 1,39 milionu lidí.
|
Praha ví, jak dál poroste. Magistrát dokončil Metropolitní plán, ukáže ho v říjnu
Problémem podle Boháče nicméně je to, že i když by bylo kde stavět, české přeregulované prostředí to fakticky neumožňuje. Nejde přitom o regulaci zaváděnou z popudu evropské legislativy, ale ryze českou posedlost různými normami a předpisy, řekl.
„Myslím, že to je věc, kterou bychom měli změnit,“ podotkl. „V Praze je třeba stavět zhruba 10 tisíc bytů ročně a my jsme zhruba na polovině,“ dodal.
Podle Boháče neexistuje jednoduché velké řešení, která by vyřešilo bytovou krizi v metropoli. Například často zmiňovaný zákaz krátkodobého ubytování lidí v bytech před platformy typu Airbnb nic zásadního nevyřeší, protože se týká asi 8700 bytů a ještě převážně v Praze 1 a 2, uvedl.
|
Co strany udělají pro dostupnější bydlení? Velká předvolební anketa iDNES.cz
Podle Boháče je tak třeba promyšlená kombinace různých dílčích opatření se zaměřením primárně na odblokování regulací ve výstavbě. I když budování nájemních bytů veřejným sektorem je vítaným doplňkem, s ohledem na množství potřebných bytů zůstane vždy klíčová soukromá výstavba, řekl.